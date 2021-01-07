莊瑞雄：吳怡農優勢在年輕選票　有助民進黨凝聚中間選民

記者林銘翰／台北報導

民進黨台北市黨部主委31日改選，新境界基金會副執行長吳怡農7日正式登記參選。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，吳怡農需要通過黨員投票的考驗，這跟未來台北市長選舉會有連動，但不代表幫誰鋪路；民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄則說，吳怡農的優勢在於增加年輕選票，可以幫助民進黨凝聚中間選民。

▲吳怡農登記參選民進黨台北市黨部主委。（圖／記者林敬旻攝）



民進黨中執會去年12月23日修正通過黨職人員選舉辦法，讓台北市黨部主委選舉被選舉人不受入黨兩年限制。吳怡農7日上午前往民進黨台北市黨部登記參選，並坦言台北市長選戰將會是黨部最重要的工作，要如何在市長跟議員選舉表現得更好，就是接下來的工作重點。

對此，鄭運鵬受訪時表示，去年立委選舉民進黨很多新生代都有很傑出的表現，吳怡農是這個新世代的領頭羊，這些新生代不計較選區、離鄉背井、資源多寡，民進黨一旦需要他們，他們就全心投入，「這讓我很感動」。

鄭運鵬認為，有吳怡農與民進黨連江縣黨部主委李問這些新生代的加入，一棒接一棒前仆後繼，民進黨的戰力會更活潑更多元，他正面看待吳怡農願意投入到黨職主委選舉，會讓民進黨有更寬廣的支持光譜。

不過，鄭運鵬也說，吳怡農登記台北市黨部主委，也需要通過黨員投票的考驗，這跟未來台北市長選舉會有連動，但不代表幫誰鋪路。

莊瑞雄受訪時則表示，吳怡農最大的優勢在於增加年輕選票，可以將年輕人帶進民進黨，讓民進黨的基本盤擴大，甚至外溢到其他縣市去，有利於民進黨凝聚年輕的中間選民。

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