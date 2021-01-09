簡舒培：蔣萬安未戴口罩拚連署　拉抬自己聲量卻拿人民安全開玩笑

▲台北市議員兼民進黨發言人簡舒培。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨8日分進合擊啟動反萊豬公投二階段連署，其中國民黨立委蔣萬安上午到松山區草埔市場前宣傳，前新北市長朱立倫則前往板橋慈惠宮簽署。對此，台北市議員兼民進黨發言人簡舒培批評，蔣萬安不戴口罩，朱立倫勤握手，兩人不顧防疫作最壞示範，拿台灣人民安全開玩笑。

簡舒培認為，國民黨8日在各地舉辦聯署活動，藍營個政治人物都想藉此衝一波，拉抬自己聲量；但是，再想拉抬自己聲量，也不能不顧防疫，拿台灣人民安全開玩笑。

簡舒培指出，被視為拯救國民黨的政治新星蔣萬安，不戴口罩在市場吆喝民眾連署；朱立倫則主動與民眾握手搏感情，要求連署。她批評，這二位都是國民黨的代表人物，但沒有戴口罩、沒有保持社交距離，帶頭違反防疫要求，增加防疫風險，是全民的最壞示範。

簡舒培表示，「台灣防疫成功，世界稱羨，重要原因是台灣人民自律，配合政府做好防疫措施，才能不受疫情影響正常生活，還能拼經濟！國民黨毋湯只拚連署，顧政治聲量，不顧台灣人民安全！」

▼簡舒培9日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培 台北真速配，點圖可放大）

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