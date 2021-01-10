湯文章／智商法院如何高智商解決商事糾紛

▲智財法院和商業法院將合併成為「智慧財產及商業法院」，期待解決國內重大商業紛爭。（圖／視覺中國）

國內由於幾件重大商業事件的發生，例如SOGO經營權爭奪案、台新金併彰銀案等，歷經十餘年審理未結，而且裁判結果變來變去，讓人捉摸不定。商業行為要求迅速明確，不明確會影響國內外業者的投資意願，對國家經濟發展將造成重大傷害。

造成審判延宕及裁判分歧的因素，外界不無質疑法官的專業性不足，因此，2017年司法改革國是會議乃有設置商業法院的提案。

智財法院＋商業法院＝智商法院

為呼應司改國是會議之決議，司法院推動之《智慧財產及商業法院組織法》及《商業事件審理法》，即將自今年（2021）7月1日起施行，將智財法院和商業法院合併成為「智慧財產及商業法院」，簡稱為「智商法院」。

由於該院組織屬於高院層級，將來又要受理新台幣一億元以上的重大商業糾紛事件，重要性不言可喻。但該制度尚未正式上路，法院已被戲稱為「智商高法院」，法官則被稱為「智商高法官」。設置專業法院是不是就能夠解決專業問題，本身就是一種迷思，除了人的要素外，制度設計的良寙，才是成敗的關鍵。

智商法院組織上只配置9名法官，還要兼辦智慧財產案件，真能夠達到迅速結案的立法目的，不禁令人質疑。近來司法院已如火如荼在舉辦遷調法官受訓，報載有40人搶7新職的局面，未演先轟動！但智商法院要求的專業，可不只財經法律專業，更需要法律以外的專業，例如投資理財、風險規劃等，這恐怕不是一年半載的養成教育就可達成！

商業調查官會成為影子法官嗎

新法為彌補法官專業不足，智商法院仿照智慧財產訴訟制度中之技術審查官，設置商業調查官，由具備會計、投資、財務分析、經濟及金融市場等專業人員出任，卻也引人詬病。

技術審查官既不是證人，也不是鑑定人，又不像法官助理，更不是專家證人，開庭時可對證人或鑑定人直接發問，卻不受詰問，可向法官為意見陳述，意見不必公開，在智慧財產案件審理訴訟中，技術審查官對判決結果有決定性的作用，可能才是判決結果的真正決定者，有「影子法官」稱號。智商法院設置商業調查官，商業調查官對於商業事件的了解比法官更專業，雖可補充法官專業不足，但恐將重蹈覆轍！

統一法律見解才能定紛止爭

而設置商業法的另一個目的，是為了統一法律見解，但商業訴訟事件有訴訟標的一億元的門檻，未達此門檻的事件並不適用，所以涉及相同法條的商業訴訟事件，將因金額大小，分別由智商法院及普通法院審理，對於相同法條有不同的詮釋，也達不到統一法律見解的目的！況且，目前已施行大法庭制度，統一法律見解已不需要仰賴智商法院。

讓人匪疑所思的是，商業法院不處理商業刑事案件，連刑事附帶民事訴訟事件也不納入處理，這恐怕會導致裁判矛盾，非但無法統一法律見解，甚至於民、刑事訴訟因相互等待而延滯訴訟，失去司法院成立商業法院為求迅速解決紛爭之美意。此外，對於施行前已繫屬各法院之商業事件，新法規定「依本法施行前所定程序審判」，短期內也勢必造成法律適用上的混亂。

更離譜的是，商業法院受理的訴訟標的雖有一億元的門檻，但訴訟標的可以追加，亦可以部分請求，這無異賦予原告選擇法院及審級的權利。且重大商業民事事件為二級二審，還必須調解前置、律師強制代理等，一般商業事件卻可以三級三審，且無須調解前置及律師代理，也違反憲法保障的平等原則。

首創專家證人制度專業意見越辯越明

不過新法也有令人喝采的制度，便是首創專家證人制度。現行法只有鑑定制度，且必須經過法院同意才能送鑑定，當事人經法院許可，得聲明專家證人提供專業意見，當事人雙方各舉各的專家證人，各自陳述有利於己之意見，法院也可以請雙方的專家證人，彼此討論專業意見 ，讓專業意見愈辯愈明。

但《商業事件審理法》並未規定法官一定要採納專家證人所提供的專業意見，是否採納全憑法官主觀判斷，法官若能自抑，一定程度的義務必須採納專家證人之意見，才能達到專業分工，進而提升判決的正確性。

總之，新法的目的，是希望讓商業紛爭判決能更專業迅速且見解一致，以保障投資人的權益，但種種人為因素及制度設計的缺陷，是否真能達成目的，恐怕還在未定之天！

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●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。