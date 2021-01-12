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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

司改2.0　許宗力：每位國民都能成為左右司法走向的關鍵人物

▲▼76屆司法節研討會，許宗力，陳明堂。（圖／記者吳銘峯攝）

▲司法院長許宗力宣示司改2.0。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

在完成《國民法官法》立法後，司法院長許宗力12日喊出了「司改2.0」的口號。他指出，這是一場司法的白話文運動，期待能大力破除民眾過往對司法的不理解與隔閡。另外，每一個人都有可能擔任國民法官，就意味著未來每一位國民，都可能成為左右司法走向的關鍵人物。

許宗力12日上午與法務部次長陳明堂、全國律師聯合會理事長陳彥希，共同出席「第76屆司法節學術研討會」，他在致詞時，做出以上的陳述。

本次研討會的主題為「訴訟外紛爭解決機制（ADR）」，因此許宗力指出，「通過再多的司改方案，最終還是要依賴人，尤其是法官來落實，而如果負責落實司改的是平日被案件量壓得喘不過氣來，整日張著一對熊貓眼，疲累不堪的法官，司改成果勢必打了好幾個折扣。所以如何疏減訟源，合理分配有限司法資源，一直是司法院努力目標，強化ADR就是解決的方案之一。」

接著，許宗力提到國民法官制度，他認為，「當每一個人都有可能擔任國民法官，當裁判的權柄，已不再僅由專業法曹獨攬，就意味著未來每一位國民，都可能成為左右司法走向的關鍵人物。這將是一場全民參與的法治運動，也是一場重新定義司法的改革，而每一個人被賦予的，不僅是崇高的公民權利，更將是共同引領司法前進的嚴肅公民職責。」

除了國民法官以外，許宗力也強調，「司法院也將持續推動有關量刑與金字塔訴訟組織與程序的相關改革，我把他稱為『司改2.0』。而無論是商業事件法、憲法訴訟法，或是國民法官法，在接下來的準備期間內，司法院也會協同各界，完善各項制度配套，並展開更加全面、深層的法治教育及社會對話工作。」

另外法務部次長陳明堂則提到民法下修成年年齡為18歲，他指出，過去有一首歌叫「紅蜻蜓」，歌詞提及「我們都已經長大」，長大的年齡，以民法為基礎的成年年齡降低到18歲，預定從2023年1月1日施行，所以接下來的工作是在2023年以前把相關子法全部修正完成。
 

▼法務部次長陳明堂。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼76屆司法節研討會，許宗力，陳明堂。（圖／記者吳銘峯攝）

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