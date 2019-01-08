【說好的商業法院專題2】民事廳長李國增：草案兩大爭議弭平，細節修整後盡速推出





▲司法院民事廳長李國增。（圖／記者周書羽攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院籌備《商業事件審理法草案》，將設置商業法院解決複雜的商業糾紛，原本預期去年年底推出草案，卻遲延了，為此，民事廳長李國增表示，「草案的擬修遇到許多爭議，包含是否納入商業刑案一併審理，以及商業事件審理範圍等，以致無法如期推出。但規劃中的商業法院有許多創舉，為了讓商業糾紛可以更快速及圓滿的解決，民事廳希望能在最短時間內完成《商業事件審理法草案》。」

草案一開始就遇到爭議，不少修法委員認為應將商業刑事案件納入一併審理，但最後仍決定僅審理商業民事案件、商業非訟案件。李國增表示，「為加速商業法院審理效率，商業法院規劃為『二級二審制』，這與現行刑事案件的三級三審制不同；若納入商業刑事案件一併審理，勢必將侵害當事人審級利益。」另外，「商業法院草創時期，不適合起初就吸收案量龐大的商業刑事案件，且商業法院僅規劃9名法官，人力單薄，不可能一併審理商業刑事案件。」綜合以上因素，最後放棄一併審理商業刑事案件。

▲李國增。（圖／記者周書羽攝）

排除審理商業刑事案件後，草案又遇到第二個爭議：商業事件審理範圍。訴訟標的金額需達多少，才能進入商業法院審理？是否需要為跨國商業訴訟？李國增表示，各國商業法院審理範圍不一，這關乎各國法律是否為「民商合一」，經過詳盡討論後，目前決定出多個類型，包含：公司管理者對公司責任、公開發行公司或其控制從屬公司之會議決議爭訟事件、公開發行公司與股東或投資人間之民事爭議事件、影響公司股東或債權人、影響社會投資大眾之重大爭議案件，以及訴訟標的金額下限為1億元。

在解決以上兩大爭議後，目前草案制定流程已經加速，李國增表示，「原草案擬定49條，討論過程中已陸續增加條文，目前已討論明確之條文已經過半。」目前已經確定的商業法院雛形，除了「二級二審」、「法官9人」外，還包含「審理計畫」、「律師強制代理」、「調解前置」、「專家證人」等制度。另亦設置「商業調查官」，將聘任商界專業人士擔任，以輔助法官，而調解部分將邀集商業界大老擔任調解委員，期讓商業糾紛的審理更有效率外，也將幫助法官更正確判讀商業糾紛行為。

司法院期望透過專業法院的方式，使法官專注辦理固定事件類型，加上法官久任，可以累積辦案經驗，對於專辦事件有研究，對商業相關法制、爭點更為熟稔，才能快速、妥適且正確的判決。另外，在商業法院法官的選任上，將由司法院組成遴選委員會遴選，也將透過在職訓練加強法官的專業智能，例如其他商業法院的見習、研討會等。

李國增最後強調，設置「商業法院」除了是司改國是會議的重要決議，司法院一定會貫徹落實，《商業事件審理法》若通過後，對我國商業投資環境必定有所提升。他認為草案中主要的爭議已經解決，未來僅在細節部分有所更動，草案推出的時間應該不會太久。



▼司法院民事廳長李國增。（圖／記者周書羽攝）