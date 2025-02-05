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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

基隆地檢社勞人年節散播愛心　助獨居老人清理家園展現柔性司法

▲▼基隆地檢署社會勞動人協助社區獨居老人清理家園 ，檢察長柯宜汾、主任觀護人許瑜庭、基隆市榮譽觀護人協進會理事長黃忠賢。（圖／基隆地檢署提供）

▲基隆地檢署檢察長柯宜汾（左2）、主任觀護人許瑜庭（左1）、基隆市榮譽觀護人協進會理事長黃忠賢（右1）致贈關懷物資給予小張。（圖／基隆地檢署提供）

記者吳銘峯／綜合報導

年假結束後，基隆地檢署社會勞動服務也開工，由基檢的易服社會勞動人，於5日協助獨居老人小張（化名），處理屋內垃圾，讓原本堆積如山的房間煥然一新，回復原本家的樣貌。此外，甫上任檢察長的柯宜汾，也帶著主任觀護人許瑜庭及基隆市榮譽觀護人協進會理事長黃忠賢等人，致贈小張關懷物資，展現柔性司法。

居住在基隆壯觀社區七旬爺爺小張，獨居30年、親友失聯，靠市府中低收入戶補助過生活。小張近年來青光眼病情每況愈下，在行動受限的情況下，過年期間，家中垃圾發出陣陣異味，逐漸引起鄰居側目，「大壯觀願景發展協會」理事長蔡秋霖特別向基隆地檢署提出社會勞動獨居老人清潔專案。

▲▼基隆地檢署社會勞動人協助社區獨居老人清理家園 ，檢察長柯宜汾、主任觀護人許瑜庭、基隆市榮譽觀護人協進會理事長黃忠賢。（圖／基隆地檢署提供）

▲基隆地檢署社會勞動人協助社區獨居老人清理家園 。（圖／基隆地檢署提供）

而柯宜汾上任後積極推動溫暖有感的柔性司法，重視社會勞動執行情形，希望社勞人能以實質行動回饋社會，彌補自身過錯。考量小張真的有需要，再加上柯宜汾認為年節關懷具有特殊意義，能讓弱勢家庭感受到社會的溫暖，社會更加祥和，因此推動本次關懷活動。由基隆地檢署易服社會勞動人協助小張，處理屋內垃圾。柯宜汾等人也親自至小張家關懷慰問並致贈關懷物資，她肯定社會勞動人對社區的貢獻，將溫暖有感的柔性司法散播到社區裡。

全國各地檢署易服社會勞動新收件數從2021年8,582件到2024年增加為17,355 件，柯宜汾除了感謝社勞機構浥注人力協助執行外，特別請社勞機構留意社勞人執行安全，讓社勞人在安全勞動環境下，創造產值，造福鄰里，不但不用入監執行，也能維持既有的生活，達成國家、社區及社勞人三贏局面。

▼基隆地檢署檢察長柯宜汾（左3）關懷獨居老人，展現柔性司法。（圖／基隆地檢署提供）

▲▼基隆地檢署社會勞動人協助社區獨居老人清理家園 ，檢察長柯宜汾、主任觀護人許瑜庭、基隆市榮譽觀護人協進會理事長黃忠賢。（圖／基隆地檢署提供）

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