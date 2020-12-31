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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

雷皓明／撒錢可以撕錢不行，別跟錢過不去

▲▼鈔票,燒錢,火。（圖／達志影像／示意圖）

▲「故意」損毀中央政府發行的鈔票、硬幣，而導致不能使用的話，會處損毀幣額最高五倍的罰金。（圖／達志影像／示意圖）

新聞報導中，有名男子撕毀13萬的鈔票，被依據《妨害國幣懲治條例》當中的「損毀幣券罪」，判處罰金13萬5千元，這樣一來一往總共損失26萬多，真是不划算。但是，如果不是故意破壞貨幣的話，其實有機會把錢兌換回來的喔！

依照《妨害國幣懲治條例》的規定，如果「故意」損毀中央政府發行的鈔票、硬幣，而導致不能使用的話，會處損毀幣額最高五倍的罰金。一般來說，如果鈔票被原子筆劃到，不會影響到鈔票的功能；但案例中的男子將紙鈔撕碎，那就算是讓紙鈔不能使用的程度了。

不過，只有在「故意」毀損的時候才會被處罰，如果是不小心或是意外（例如家中失火）等狀況，可以依照中央銀行所定的規則兌換。

不小心損壞鈔票或硬幣，可以換回來

中央銀行有「污損破損不適流通之紙幣及硬幣收兌標準」的規定，以下幾種常見情形是不能兌換的：

1.只要是「故意」損壞，就都不能兌換。例如故意剪挖、塗改或剝去一面。
2.餘留的部分沒有達到一半、拼湊時沒辦法吻合，不能兌換。
3.被火燒或腐蝕等，如果已經到無法分辨真偽的程度，也不能兌換。

如果沒有以上的情形，那就會接著看殘留的部分，例如：鈔票破損但餘留部分有四分之三以上；雖然破損但能片片吻合；污損、被燻焦，但還可以辨認號碼、花紋，以上就可以兌換「全額」。但如果不幸的，剩下的部分沒有達到四分之三，但至少還有剩二分之一以上的話，則可以兌換「半額」。

大家可能會想說，如果把錢摺一摺，把鈔票正面左上角的號碼與花紋的部分切出來，並且剩下的部分有達到四分之三，這樣是不是就能換到兩次全額（你現在是不是正在動手摺鈔票）。雖然目前的法規下，污損、破損的貨幣有機會可以兌換，但只要是「故意毀損」的話，其實不管殘留的比例或是破壞的程度有多少，都是不能夠兌換的，而且還可能觸犯毀損國幣罪。大家可以把手上的鈔票收起來了，因為不管怎麼摺，故意毀損都是不能兌換的，所以還是不要跟錢過不去啊！（本文轉載自律師談吉他粉絲頁

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▲雷皓明律師

●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》以上言論不代表本公司立場。

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