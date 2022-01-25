蔡正傑／酒測值未達0.25毫克就不算犯罪嗎

▲酒駕者酒測值縱未達每公升0.25毫克，警方製作之「平衡測試」及製作「觀察記錄」，亦為檢方判斷是否已達不能安全駕駛的重要基礎。（圖／視覺中國CFP）

近年來，民眾對酒駕肇事者深惡痛絕，近日立法院司法法制委員會審議公共危險罪相關條文，提案將酒駕相關刑度提高，涉有酒駕致死之情事刑責更提高到死刑、無期徒刑等重刑，效法新加坡鞭刑之議再起，無非以重刑嚇阻酒駕心存僥倖心態。另立法委員也提議對同行者、勸酒者也能夠有相關處罰，然相關意見尚未形成共識。

何謂「酒駕」？酒後駕車之處罰標準依酒測值低高，依序分為「行政罰」及「刑罰」。依據《道路交通安全規則》第114條規定，汽車駕駛人飲用酒類或其他類似物後，其吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克或血液中酒精濃度達0.03％以上，不得駕車，違者依《道路交通管理處罰條例》第35條舉發，處新臺幣1萬5,000元以上9萬元以下罰鍰，並當場移至保管車輛，吊扣駕駛執照。若吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05％以上，依《刑法》第185條之3規定，可處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金。

然若吐氣所含酒精濃度「未達每公升0.25毫克」，是否僅有行政罰而不會遭移送地檢署偵辦？《刑法》第185條之3規定第1項第2款規定，「有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛」，此款項之構成要件為「有前款以外之其他情事」（即未達每公升0.25毫克），是否「致不能安全駕駛」，留給執法者就個案作判定。

實務上常見的情形是，酒後駕車發生車禍，經警到場對肇事者施以酒測，酒測值雖未達每公升0.25毫克，然因高度懷疑是飲酒導致駕駛判斷能力降低，因而發生車禍而經警方函送檢察署偵辦。警方當場會對肇事者施以「平衡測試」（走直線、金雞獨立等）及觀察肇事者之行為，製作「觀察記錄」，將上開資料檢送地檢署，由地檢署就個案偵辦是否構成刑事犯罪。

酒測值達每公升0.25毫克已構成刑事犯罪，然若未達上開數值，若無發生車禍等情事，是否即不構成犯罪？交通部運輸研究所曾針對國人進行實驗研究，人體內酒精含量代謝情形，由開始飲酒時之0％，依飲量漸漸累積增加，在完成飲酒時，體內酒精含量達到最高，隨後依代謝率，逐漸代謝，至於體內酒精含量回推計算代謝率，指出受測者飲酒後每小時之血液酒精代謝率為每公升小時0.0628毫克。故檢察署在偵辦酒駕案件，仍可參考交通部運輸研究所之研究數據，回溯計算酒駕者「駕車初始」的酒精濃度，還原現場是否已達每公升0.25毫克，綜合判斷是否構成起訴條件。

另酒駕者酒測值縱未達每公升0.25毫克，警方製作之「平衡測試」及製作「觀察記錄」，亦為檢察署判斷是否已達不能安全駕駛程度之重要基礎，若平衡測試檢測項目有多項不合格，或觀察受測者行為有多項異常情事，仍可能構成刑事犯罪而遭起訴。

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●蔡正傑，律師，台灣司法人權進步協會榮譽會員，前桃園地檢署主任檢察官。以上言論不代表本公司立場。