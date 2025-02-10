更生八十保護成果展暨年貨大街熱鬧開場　政院展現更保果效

▲「更生八十保護成果展暨年貨大街—溫暖有感 以愛復歸」。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

今年度的「更生年貨大街」上月初已於台中市「交六廣場」舉行。由於正值更保80周年，這次更擴大舉行，定名為「更生八十保護成果展暨年貨大街—溫暖有感 以愛復歸」。行政院卓院長致詞時表示，政府強力推動整體治安防治工作，更希望下一代減少毒害，加強治安維護，期待更生朋友以親身經歷告訴年輕朋友，要成為社會資產，不要成為國家負擔。

農曆新年結束後，更生保護會會刊《甦活人生》就以頭版的方式，報導更保年度大事「更生八十保護成果展暨年貨大街—溫暖有感 以愛復歸」，本次活動也是全國首創更生保護成果展。同時為了鼓勵更生朋友行銷創業產品，現場更邀集全國各地139個販售攤商及26個關懷宣導攤位，合計165個攤位，熱鬧滾滾。

活動由行政院長卓榮泰帶領行政團隊共同參加，包含行政院秘書長龔明鑫、發言人李慧芝，立法委員何欣純，法務部長鄭銘謙，勞動部長洪申翰，教育部政務次長張廖萬堅，衛福部政務次長呂建德，內政部政務次長董建宏，法務部政務次長徐錫祥、政務次長黃世杰、常務次長黃謀信，行政院中部聯合服務中心執行長莊競程，最高檢察署檢察總長邢泰釗，臺灣高等檢察署檢察長暨臺灣更生保護會董事長張斗輝，及臺中市政府法制局局長李善植，臺灣高等檢察署所屬各高分檢察署及地檢署檢察長全都到會。

卓榮泰致詞時表示，政府正在強力推動整體治安的防治工作，從五打七安、第二期強化社會安全網計畫以及第三期的新世代反毒策略行動綱領，希望我們的下一代能夠減少這些毒品的侵害，也加強對治安的維護，期待更生朋友，用自己的親身經歷來告訴年輕朋友，告訴社會，千萬不要走上這條漫長的艱辛之路。

法務部鄭銘謙表示，我們一起見證剛性司法走向柔性司法，隨社會變遷，我們重視個人尊嚴與柔性司法，促進更生人復歸社會，落實總統揭示「國家希望工程」目標。他也說到，本次展覽以「溫暖有感，以愛復歸」為主題，正是柔性司法精神的具體體現，我們要以愛與關懷為核心，幫助更生人重新站穩腳步。

▼行政院長卓榮泰致詞。（圖／臺灣更生保護會提供）