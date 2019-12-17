《商業事件審理法》三讀　優化經商環境、提升國家競爭力

▲立法院三讀通過《商業事件審理法》，優化我國經商環境。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

立法院17日三讀通過《商業事件審理法》，未來針對商業案件，將由更專業的法官審理，能有效優化經商環境、提升我國國家競爭力。而專業的商業法院將採「二級二審制」，並與智慧財產法院合併，成為「智慧財產及商業法院」。

對於《商業事件審理法》終於三讀過關，司法院晚間發布聲明，認為這是「完成司改國是會議專業法院(庭)最後一塊拼圖，劃時代商業事件審理新制、專業化二級二審解決紛爭，優化經商環境、提升國家競爭力。」

《商業事件審理法》雖然順利過關，但對於修法之初，外界質疑本法排除「商業刑事案件」，未來可能造成裁判矛盾、訴訟不經濟、違反「集中審理」原則等等問題，仍未獲得解決，乃一大憾事。

新制定的《商業事件審理法》共7章計81條條文，司法院也列舉以下特色：

一、運用科技審判：所有書狀均應以網路系統傳送書狀，法院可以利用網路遠距訊問審理事件，運用網路替代來法院的馬路，便利當事人使用法院。

二、設置專業法院：智慧財產及商業法院（下稱商業法院）為高等法院層級，對於重大商業事件採二級二審制，能迅速處理紛爭，使事件及早定讞。

三、事件應由律師代理：重大商業事件應由有律師資格之人代為程序行為，使事件爭點能聚焦，減少無謂爭執，提升審判效能。

四、採强制調解程序：重大商業事件應先行調解，由有商業專門學識之商業調解委員，協助當事人自主解決紛爭，以減少訴訟勞累，快速終結爭執。

五、引進專家證人及當事人查詢制度：當事人可以請專家證人提供意見，強化審判之專業，亦可列舉事項向他造查詢或請求說明，加速審判之進行。

六、秘密保持命令：程序中之文書、勘驗物或鑑定所需資料，如涉及營業秘密，持有人得聲請法院發秘密保持命令，兼顧真實之發現及營業秘密之保持。

七、商業法院以三人合議審理，採二級二審制，掌理商業事件審理法第2條第2項所定重大商業事件之審理（修正條文第2條、第3條、第6條）。另將智慧財產法庭及商業法庭分流，落實專業審理（修正條文第9條、第10條、第15條），且商業專業法官得以遴選具有商業專業之律師、中央研究院相關研究人員或公務人員擔任（修正條文第14條）。

八、設置商業調查官，由具備會計、投資、財務分析、經濟及金融市場等專業人員，協助法官蒐集、分析、判斷商事專業資料及問題（修正條文第16條、第17條）。