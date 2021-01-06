專審上億元糾紛商業法院熱門缺　40名法官搶7席

▲商業法院熱門，目前已經有40位法官報名，要爭搶7席商業法官席次。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

《商業事件審理法》通過後，我國將成立商業法院，並與智慧財產法院合併，成為「智慧財產及商業法院」，預計今年7月上路。由於商業法院未來僅承審上億元的商業糾紛，再加上是二審法院，引起不少法官重視，打算轉任商業法院法官。目前已經有40名法官報名，要爭搶7個席次，甚至連刑事庭的法官都報名遴選，預計遴選的結果將於5月底公布。

《商業事件審理法》2019年底於三讀通過，司法院設計的制度中，商業法院為高等法院層級，並採二級二審制，遴選受專業訓練之法官擔任，以迅速、妥適、專業處理重大民事商業事件。而為了鎖定商業重大糾紛審理，限定訴訟標的達1億元以上的案件，才能進入商業法院審理。

司法院原本規劃9名商業法院的法官，但因為這兩年的法官離、退、轉職不少，司法院因此緊急決議，縮減商業法院法官為7人，其中1人為庭長；7人共分為2個庭，一庭由庭長帶領共4人，另一庭由資深法官帶領共3人。

由於商業法院的法官須受有專業訓練，因此司法院規劃需接受司法官學院180小時的研習，這批法官研習完畢後，由司法官學院依照個人成績造冊，送上級審（即最高法院）票選，同時也請指定的律師公會辦理推薦，最後交給法官原屬法院院長，以及智商法院的院長，分別出示意見。在通過這三種適任性評估後，才會送交司法院長許宗力，勾選出1名庭長與6名法官名單。

據了解，因商業法院為二審法院，再加上專門審理上億元糾紛的重大案件、案量不多；此外，商業法官未來將在商業法學術界中將佔有一席之地，故引起不少一審法官爭搶商業法官職務。根據司法院統計，目前已經有40名法官報名改任，其中還有多位原本在刑事庭審判的法官。預計整個遴選過程結束後，司法院將於5月底公布結果。