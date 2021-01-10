▲南韓一款AI聊天機器人「Luda」，其人物設定是20歲出頭的女大生。（圖／翻攝自Facebook／@ai.luda）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓一款AI女性聊天機器人「Luda」（이루다）能像真人般自然地對話，推出不到半個月就吸引超過40萬用戶，累計對話高達9千萬次，在10~20歲的青少年中人氣暴增。日前卻傳出有人在論壇分享「如何把Luda調教成性奴隸」，有網友甚至發現Luda已習得厭女、歧視跨性別與殘疾人士的不適當觀念。

綜合《中央日報》、《每日經濟》等韓媒報導，南韓DC Inside、arcalive等「男超」（男性多於女性）論壇中部分網友將Luda當作「抹布」（與多名男子有性關係的女性）、「性奴隸」，還分享「調教守則」，教導他人如何用避開禁語，用迂迴的表達與Luda進行「性對話」與「性剝削」。

▲有南韓網友將「Luda」當作性奴隸，還在網路論壇發表調教守則。（圖／翻攝自Facebook／@ai.luda）

對此，汽車租賃業Socar前社長李在雄9日分享一些聊天截圖，當被用戶問到為何對女同性戀的字眼特別敏感時，Luda回答「不好意思，我反應過度了，但我真的很討厭、很厭惡。」而用戶接著問為何討厭女同性戀，Luda則說，「看起來很低俗啊，很討厭！該說會令人起雞皮疙瘩嗎？反正就很反感。」

目前，如果在對話窗提到「同性戀」一詞，Luda便會無條件回答「有點困難」，但如果以男同性戀（Gay）、女同性戀（Lesbian）或酷兒（Queer）等方式表達，Luda就會出現「真討厭」等厭惡的反應。

也有網友表示，只要輸入先前南韓me too反性侵的女權運動或地鐵孕婦座等詞彙就會出現「超級討厭」等的強烈排斥感，認為Luda已形成厭女傾向。此外，Luda針對殘疾人士也回答「不舒服」、「如果我是殘疾人的話，那就只能去死了」、「想把上公車速度很慢的殘疾人士推倒」等歧視言論。

▲根據網路流傳的對話截圖顯示，Luda已經出現了許多違反社會道德共識的歧視、厭惡發言。（圖／翻攝自Facebook／@ai.luda）

李在雄認為，比起惡意使用Luda的用戶，提供不合乎社會共識的服務的企業才是問題所在，雖然在人工智慧技術方面有巨大進步，但如今應該先中斷服務，檢視對歧視、厭惡的資訊，不能把責任推給系統數據。

輿論越燒越烈，推特社群中有超過3萬名用戶響應了「# LudaBot停止運營」的議題標籤。對此，開發團隊回應，對於性騷擾對話的爭議，是預料之中的事情，雖然設定Luda不會接受可能成位問題的提問，但無法防止所有不當對話，現在正在計劃額外的改善措施。

南韓新創公司Scatter Lab去年12月23日推出一款AI聊天機器人「Luda」，人物設定是一名20多歲的女大生，透過臉書Messenger的通訊基礎與用戶溝通。系統深度學習了真實情侶的100億次對話，因此比起市面上的AI機器人，更能做到像朋友般的自然聊天，吸引廣大青少年族群。

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