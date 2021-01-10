　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

瑜珈老師「緊貼熊抱」落單女學員！被逮喊：想幫她拿瑜珈墊

▲▼示意圖,運動,瑜珈,健康,居家,健身,保健（示意圖／123RF）

▲基隆一名瑜珈老師熊抱落單女學員，遭判處拘役50日。（示意圖／123RF）

記者陳羿妏／基隆報導

基隆一名包姓瑜珈老師2019年11月7日晚間7時許，於教室後陽台趁女學員花花（化名）獨自拿瑜珈墊時，從後方熊抱，待花花轉身後，再順勢摟抱，藉此騷擾得逞。對此，基隆地院審結，依意圖性騷擾，將包男判拘役50日，得易科罰金5萬，可上訴。

判決指出，事發當時，包男先是從後方，將雙手搭在花花肩膀上，並以胸部緊貼花花後背，以此方式熊抱，接著他見花花嚇到轉身大喊「幹什麼！」，竟上前順勢摟抱。事後，花花內心感到相當不舒服，決定報警處理，全案因此曝光。

包男否認犯行，辯稱自己平常習慣幫學生拿瑜珈墊，當天花花的瑜珈墊被壓在最下面，且陽台很窄，他只是站在花花後方，輕拍花花肩膀說借過，要至前方幫花花拿瑜珈墊，不知為何花花要大叫，還往後撞他胸口，而他擔心花花頭部會撞到他的鼻子，更將手舉起到花花肩膀位置，並沒有熊抱對方。

不過法官查出，案發後包男曾打給花花，但電話未接通，隨後花花便傳訊斥責包男「你不要跟我說你是在開玩笑的？」包男則主動道歉，並表示會自行離開瑜珈教室。另外，花花同學指稱，花花案發後情緒非常不穩定，睡不太好，有在服用藥物。

對此，法官認為，若包男無騷擾行為，何須道歉，且根據花花指證、同學們說詞以及對話紀錄，足認包男犯行，審酌後依意圖性騷擾，判包男拘役50日，得易科罰金5萬，全案仍可上訴

【更多新聞】

小五女童「求買電擊棒」上學！意外抖導師狼行　媽聽完傻眼

低溫奪命…35歲男火車站廁所倒地猝死！全台4天內「至少86人離世」

派出所就在樓下！色警圖書館襲臀熟睡女學生　遭記小過繼續當警察

ET快訊
網紅女神曝自然產影片　「比想像痛1000萬倍」
取餐遭嗆「你閉嘴」！外送員氣炸上網討拍　影片曝反被罵爆
川普可能親自訪台！下台前會更瘋狂　陸智庫：要讓北京難堪
快訊／陽明交大首任校長　遴選結果出爐
「冷到爆」寒流將連來2波！　急凍時間點出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／阿里山千人洞1女腳扭傷待救　警消摸黑上山救人

送小孩學跆拳道…寵妻警夫綠炸！老婆激戰「24歲鮮肉教練」吞避孕藥

瑜珈老師「緊貼熊抱」落單女學員！被逮喊：想幫她拿瑜珈墊

跟老師同學約台北聚會！南科台積電工程師凌晨出門「遭運將撞死」

68歲男不滿分手…持刀抵臉嗆：讓你毀容！3度硬上前女友

9歲童噴1萬元買網遊「貝殼幣」　父母提告！電競公司要吐錢

小五女童「求買電擊棒」上學！意外抖導師狼行　媽聽完傻眼　

人夫偷吃國中女同學！小三「早上、下午、晚上」全都要…嬌喊：好強

旗津海域報廢船起火竄濃煙　狂燒2小時！港警：自燃因素低

畸戀小34歲羅莉！摩鐵開房嘿咻　國小教練借錢賠300萬遭判5年

事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回！　直播落淚向兒子媳婦道歉

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

小煜正式當爸！老婆「熬24hrs」生了　自豪兒子「挺鼻」：怕以後太帥

台灣東北9日19：35　發生規模5.7地震最大震度4級

印尼波音737失聯...機上載有50人 印尼政府證實了！

富王鴨肉「拖7天才出面道歉」　律師曝不是為救聲譽：他沒管道

快訊／阿里山千人洞1女腳扭傷待救　警消摸黑上山救人

送小孩學跆拳道…寵妻警夫綠炸！老婆激戰「24歲鮮肉教練」吞避孕藥

瑜珈老師「緊貼熊抱」落單女學員！被逮喊：想幫她拿瑜珈墊

跟老師同學約台北聚會！南科台積電工程師凌晨出門「遭運將撞死」

68歲男不滿分手…持刀抵臉嗆：讓你毀容！3度硬上前女友

9歲童噴1萬元買網遊「貝殼幣」　父母提告！電競公司要吐錢

小五女童「求買電擊棒」上學！意外抖導師狼行　媽聽完傻眼　

人夫偷吃國中女同學！小三「早上、下午、晚上」全都要…嬌喊：好強

旗津海域報廢船起火竄濃煙　狂燒2小時！港警：自燃因素低

畸戀小34歲羅莉！摩鐵開房嘿咻　國小教練借錢賠300萬遭判5年

富邦勇士末節大逆襲　開季5連勝不敗延續

台南雙公投連署熱烈　莊占魁：確保有效連署提升連署書準確度

美元計價好便宜！海外網購賺很大　專家建議「雙幣信用卡」

賈靜雯當三寶媽許願想開動物園　分享療癒之道「為世界帶來溫暖」

憂成鴨肉店翻版！餐廳PO道歉文「還原事發經過」員工已調離現職

國民黨反萊豬、還我公投連署響應熱烈　兩天各募得5.3萬份

台大EMBA攜手祐佳、《北海道相遇》作者　捐贈20萬給新竹仁愛兒童之家

金店面風水擺設7重點！　收銀台放3物可招財…店門大小超重要

「喬丹女婿」內傷缺陣　裕隆單場僅拿50分慘輸璞園

快訊／阿里山千人洞1女腳扭傷待救　警消摸黑上山救人

出生72小時吃貨小喵為搶奶互毆　媽出手勸架...牠竟偷補一拳再和好

社會熱門新聞

「4個月義務役」嗆下士、上士：要到外面試試看？

蜜月驚見老公家中偷吃　人妻新婚30天離婚

渣男「露臉激情片」傳Pornhub！前女友被看光崩潰

OL遭強吻不斷擦嘴　男友人暴怒揍腫她

2分鐘噴4800元！高雄女連收4罰單

最美女董葉素菲今假釋出獄

國道大貨車騎上分隔島！賓士撞上駕駛亡

快訊／石碇法拉利自撞起火　烤漆燒到焦白

快訊／台中甲烷濃度2%！　消防急封鎖：已達爆炸下限

男火車站廁所倒地猝死！全台4天內至少89人離世

大貨車橫跨國道分隔島！科技男斷魂

跟同學約台北聚會！南科台積電工程師途中遇奪命車禍

5寶爸遇佛心房東月租砍半　台中行善團下通牒

花蓮警追匪倒地猝死！賊落網道歉

更多熱門

相關新聞

肩痛妹求診！中醫師逼脫光「雙奶推拿20mins」

肩痛妹求診！中醫師逼脫光「雙奶推拿20mins」

馬來西亞柔佛州古來縣一名女子因肩膀痠痛到中醫診所就診，而男性中醫師卻在進入診療室後，要求女子脫去衣物並兩度「推拿」胸部，治療過程中毫無第三者在場，讓女子覺得被性騷擾，遂在家人陪同之下，報警處理。

中化製藥女員工忍7年性騷！手機蒐證遭記過

中化製藥女員工忍7年性騷！手機蒐證遭記過

舉報主管性騷　女員工拍照蒐證遭記過

舉報主管性騷　女員工拍照蒐證遭記過

男大生跨年後住青年旅館…清晨遇裸男告白300秒

男大生跨年後住青年旅館…清晨遇裸男告白300秒

獨／新北警爆性騷　學長約實習生共浴脫光按摩

獨／新北警爆性騷　學長約實習生共浴脫光按摩

關鍵字：

性騷擾

讀者迴響

熱門新聞

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

「4個月義務役」嗆下士、上士：要到外面試試看？

他驚覺幼童一個個倒下　勇救24人

丈夫月入9萬8！妻逼上繳遭拒：養小三？

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

五月天唱一半台上「突集體道歉」阿信崩潰

「腳冰到睡不著」暖暖包也沒用　鄉民推1物：不貴

邱淑貞女兒Cos《灌籃高手》晴子　網讚爆

蜜月驚見老公家中偷吃　人妻新婚30天離婚

快訊／美中緊張！美國務卿宣布：移除美台官方接觸的限制

快訊／清晨3.4℃新低！今夜雨區擴大　寒流又來探6度

渣男「露臉激情片」傳Pornhub！前女友被看光崩潰

OL遭強吻不斷擦嘴　男友人暴怒揍腫她

百萬網紅「拉布條下跪」求婚迪麗熱巴！

更多

最夯影音

更多
事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點
阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回！　直播落淚向兒子媳婦道歉

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回！　直播落淚向兒子媳婦道歉

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面