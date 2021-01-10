瑜珈老師「緊貼熊抱」落單女學員！被逮喊：想幫她拿瑜珈墊

▲基隆一名瑜珈老師熊抱落單女學員，遭判處拘役50日。（示意圖／123RF）

記者陳羿妏／基隆報導

基隆一名包姓瑜珈老師2019年11月7日晚間7時許，於教室後陽台趁女學員花花（化名）獨自拿瑜珈墊時，從後方熊抱，待花花轉身後，再順勢摟抱，藉此騷擾得逞。對此，基隆地院審結，依意圖性騷擾，將包男判拘役50日，得易科罰金5萬，可上訴。



判決指出，事發當時，包男先是從後方，將雙手搭在花花肩膀上，並以胸部緊貼花花後背，以此方式熊抱，接著他見花花嚇到轉身大喊「幹什麼！」，竟上前順勢摟抱。事後，花花內心感到相當不舒服，決定報警處理，全案因此曝光。

包男否認犯行，辯稱自己平常習慣幫學生拿瑜珈墊，當天花花的瑜珈墊被壓在最下面，且陽台很窄，他只是站在花花後方，輕拍花花肩膀說借過，要至前方幫花花拿瑜珈墊，不知為何花花要大叫，還往後撞他胸口，而他擔心花花頭部會撞到他的鼻子，更將手舉起到花花肩膀位置，並沒有熊抱對方。

不過法官查出，案發後包男曾打給花花，但電話未接通，隨後花花便傳訊斥責包男「你不要跟我說你是在開玩笑的？」包男則主動道歉，並表示會自行離開瑜珈教室。另外，花花同學指稱，花花案發後情緒非常不穩定，睡不太好，有在服用藥物。

對此，法官認為，若包男無騷擾行為，何須道歉，且根據花花指證、同學們說詞以及對話紀錄，足認包男犯行，審酌後依意圖性騷擾，判包男拘役50日，得易科罰金5萬，全案仍可上訴

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