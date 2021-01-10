日本政府「敗訴」怒了！不願認賠韓籍慰安婦...擬向國際法院提告

▲南韓首爾中央地方法院判決，日本政府須賠償12名慰安婦每人1億韓元。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

韓籍慰安婦受害者先前向法院提告，要求日本政府應提出損害賠償措施，南韓首爾中央地方法院8日判決原告勝訴，日本政府須賠償裴春姬等12名慰安婦每人1億韓元，為首起以國家為對象，且判決結果出爐的訴訟案件。對此，日本政府大表不滿，痛批南韓法院違反國際法，研擬向聯合國國際法院（ICJ）提告。

根據日媒《朝日新聞》今（10）日報導，有日本政府高級官員對此事發表看法，「向國際法院提告，對日本來說是個有利的選擇。如若南韓未選擇做出回應，處境將會變得十分艱困（立場が悪くなる）。」

日本政府認為該起訴訟以國家或政府為當事人，已違反國際法慣例上的「主權豁免」（國家豁免），認定該起訴訟本身不成立，要求予以駁回。

該起訴訟於2016年1月依照原告要求正式移送審判，首爾中央地方法院民事合意34部部長法官金正坤（김정곤）於8日在法庭上解釋，「此案所涉及的行為，是日本帝國有計畫性、有組織性的人道犯罪行為，其涉及範圍廣大，違反國際強制規範，因此不適用主權豁免原則。」

目前出訪巴西的日本外務大臣茂木敏充昨（9）日在結束與南韓外交部長康京和（강경화）的電話會談後，在線上記者會時卻未提將向國際法院提告，僅表示，「目前政府不排除所有選擇，將毅然決然去面對。不過這場判決以常識來解釋的話根本是場無法想像的判決。」

報導分析，日本政府將會持續關注南韓是否會沒收、變現日本在南韓的資產，再來決定是否會向國際法院提告。

不過另一日媒《讀賣新聞》並不看好日本政府提告一事，認為一旦日本政府就此事向國際法院提告，反而很有可能讓慰安婦議題再次受到國際關注。

►慰安婦受害者告日本政府！韓法院判賠「每人256萬」

聽Podcast掌握美選及國際局勢

綠茶沐湯蜜滴舒體霜，冬日必備一抹潤澤