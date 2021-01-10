3歲女童回不了家！「零下18.5度」穿內衣呆坐超商　遭虎媽餓9小時

▲首爾連日來出現零下10幾度低溫，然而僅穿內衣的女童卻有家歸不得。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

近日受到北極圈冷渦旋帶動地面大陸冷高壓影響，使得南韓各地降下暴風雪，首爾氣溫下探零下10幾度、時隔3年發佈寒流警報，漢江更開始結冰。然而，就有一名26歲的虎媽，竟狠心讓自己年僅3歲的女兒穿著薄薄的內衣，在寒風徹骨的家門外閒晃，直到被鄰居發現。

根據《韓聯社》報導，女童8日上午在母親出門上班後，長達9個多小時沒有進食，在僅穿著單薄的內衣的情況下，因熬不住飢餓而獨自一人走出家門。不過女童回家時家門反鎖，且根本不知道玄關密碼，因此無法回家，當時最低氣溫僅零下18.6度，直到該日下午，被人發現在離家100多公尺的超商。

首爾江北警察署表示，該名女童生母疑似一人獨力撫養女兒，不過無法確認其是否已婚或離婚。警方獲報後，趕忙與兒童專門保護機構派遣人力前往支援，並帶著女童回到其住處，當時女童住家並未完成清潔工作。

▼女童僅穿單薄內衣褲，被發現獨自待在超商。



附近鄰居紛紛向警方表示，其實平常有很高的機率可以目睹女童獨自一人在外頭閒晃，疑似女童母親時常棄置女兒於不顧。

不過警方向媒體表示，先前未曾接獲過該名女童受虐的案例，兒福機構也沒出現相關紀錄，且女童的身上也沒出現瘀傷。目前警方已將女童暫時交給其他親戚代管，並向報案民眾與目擊者進行詳細調查。

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