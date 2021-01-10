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日本驚見「全新變種」新冠病毒　不同於英國南非！檢出者來自巴西

▲▼ 日本,日本街頭,新冠肺炎。（圖／路透）

▲日本當局10日宣布，在從巴西入境日本的旅客身上檢驗出不同於英國與南非的變種新冠病毒。（圖／路透）

文／中央社東京10日綜合外電報導

日本政府厚生勞動省今天表示，從巴西抵達日本的旅客中，有4名確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的男女，被檢出一種不同於英國與南非變種病毒的全新新型冠狀變種病毒。

日本共同社報導，日本國立傳染病研究所所長脇田隆字說，在這4名從巴西抵達日本的乘客上發現的變種病毒，是不同於英國與南非的另一種全新變種病毒。

日本時事通信社報導，目前仍不清楚傳染力、感染後重症程度，及對疫苗有效性影響等，日本國立傳染病研究所等單位，正在進行詳細調查。

報導指出，這種新的變種病毒，跟在英國與南非被發現的變種病毒，有相同的變異之處，不過是另外一種新的變種病毒。

厚生勞動省表示，這4人是在本月2日抵達東京羽田機場，分別是40多歲男性、30多歲女性及2名10多歲男女。40多歲男性抵達時並沒有症狀，但因為呼吸困難住院；30多歲女性則是有頭痛症狀；10多歲男性有發燒；10多歲女性無症狀。

4人在機場檢疫時呈現陽性，後來經過傳染病研究所詳細調查後，檢出新的變種病毒。

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