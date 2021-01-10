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性侵8歲女童有錢拿！淫魔趙斗淳出獄申請津貼...每月爽領120萬

▲▼趙斗淳12日出獄。（圖／達志影像）

▲趙斗淳被證實出獄後曾與妻子向區廳申請領取老人津貼。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓知名「淫魔」趙斗淳（조두순）曾在教會廁所以殘忍又血腥的手段性侵8歲女童，出獄後便成為社會各界關注的焦點，深怕稍有不慎又釀出下一場悲劇。不久前，趙斗淳被證實曾與妻子向區廳（區公所）申請領取老人基礎年金、基礎生活保障津貼，再次點燃大眾的怒火。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，現年69歲的趙斗淳去年12月12日出獄後回到京畿道安山市檀園區妻子的住處，不久前還曾與妻子向區廳申請領取老人基礎年金與基礎生活保障津貼，該消息獲得市府相關人員證實。

老人基礎年金領取條件為年滿65歲、且沒有工作能力的老人，而趙斗淳將屆古稀之年，若其登記持有財產與就業困難等符合申請條件，預估將可領取供2人家庭的基礎生活保障津貼89萬7594韓元、老人基礎年金30萬韓元，合計每月共領120萬韓元（近新台幣3萬1千元）。

安山市府解釋，選擇申請領取社會福利津貼或補助，屬於每個國民的基本權利，而趙斗淳也屬於大韓民國的一份子，因此若趙斗淳符合申請與領取條件，市府與相關部門本身並沒有權力對此事加以限制，且為了保護個人隱私資訊，不便對外透露相關訊息。

▲▼先前網友在某傳統市場捕捉到疑似是趙斗淳的男子。（圖／翻攝自韓網）

▲先前網友在某傳統市場捕捉到疑似是趙斗淳的男子。（圖／翻攝自韓網）

對此，南韓民眾感到相當震驚與憤怒，認為用自己血汗錢所繳交的稅金白白糟到浪費，紛紛上青瓦台官網連署表示反對，截至目前已有1萬7千多人參與。

網友表示意見，「到底要花多少錢在這種傢伙身上？警察月薪、電子腳鐐，現在還有補助？」、「當初就該設立條件不讓這種罪犯領取啊」、「犯下如此死罪，國家還讓他這種人吃好穿好10多年，現在出獄後有專屬人力保護還有錢領？犯罪者的人權真的受到保護啊！」

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