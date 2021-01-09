台鐵斷軌事件3天連3起！　林佳龍：已要求加強巡檢

▲台鐵和平－漢本站間東正線K37+875鋼軌有裂縫。（圖／台鐵局提供）



記者林銘翰／台北報導

寒流南下各地天氣極凍，台鐵軌道也因此受損，繼本月7日斗六－斗南因低溫造成斷軌、8日池上－富里鋼軌出現0.8公分裂縫後，9日再傳出和平－漢本間東正線鋼軌出現裂縫。對此，交通部長林佳龍9日表示，他已要求台鐵加強巡檢，在第一時間發現有任何異狀時，一定要確實遵循標準作業程序進行修復，並且確保行車安全。

交通部台灣鐵路管理局9日上午表示，昨天晚間7時20分台東池上站通知K111＋800軌道（池上和富里間）電路落下，經研判為低溫造成焊點拉裂，經派員依標準作業程序以大肚魚尾鈑先加固後，通知列車放慢到時速60公里慢行，9日清晨4時43分已經完成鋼軌抽換，路線恢復正常行駛。

▲交通部長林佳龍。（圖／記者林銘翰攝）



林佳龍9日下午以台灣智庫共同創辦人的身份，出席台灣智庫於市長官邸藝文沙龍舉辦的「民主轉型：從野百合到太陽花的公民參與」李登輝學座談會，與會者還包括民進黨立委范雲、前文化部長鄭麗君、民進黨副秘書長林飛帆、民進黨台北市議員吳沛億、中正大學傳播學系教授胡元輝。

林佳龍會前受訪時表示，他要肯定台鐵同仁主動發現鋼軌的裂縫，並且依循標準作業程序通報、處置，能夠在第一時間就掌握狀況，用魚尾鈑加固，也讓行經的列車能夠減速，並在24小時內完成鋼軌抽換。

林佳龍也說，最近寒流來襲，鋼軌本身會熱脹冷縮，他已經要求台鐵要加強巡檢，在第一時間發現有任何異狀時，一定要確實遵循標準作業程序進行修復，並且確保行車安全，除了第一時間加固魚尾板，也專人在現場監控隨時掌握，務必在24小時內抽換鋼軌，恢復正常行車。

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