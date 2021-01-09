台鐵「砸884萬出書」宣揚改革！局長澄清：並非對我歌功頌德

▲台鐵局長張政源。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局近年致力於各項宣傳活動，為宣傳過去兩年來的改革成果，委託出版社出版《Train For Change 一張通往改變的車票》專書，卻因經費高達884萬元惹議，且正好適逢台鐵局長張政源退休之際，更被質疑是公器私用。對此，張政源今日表示，這本書是屬於台鐵的書，並非針對個人歌功頌德。

張政源表示，這本書紀錄台鐵1.6萬名員工投入改革的過程與成果，包括安全、旅運、美學改造、鐵道旅遊、資產開發等，為記錄這些成果，因此去年就規劃以出書方式呈現，也是政府部門與社會對話的方式。

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張政源指出，總經費884萬元中包含回饋機制，每本書定價500元，販售金額將由台鐵回收，預計收入500萬元，並非砸大錢宣傳行銷。他強調，雖然正逢自己退休之際，但這與專書無關，書內訪談了100餘人，許多都是基層員工，他強調，這是屬於台鐵的書，不是屬於他個人的，只要看過書就會理解。

▲台鐵近年進行多項改革。（圖／記者張榮恩攝）

「2020臺鐵專書出版委託專業服務」案出版《Train For Change 一張通往改變的車票》專書，以4本專書的形式，聚焦在經營管理、多元價值、美學設計、歷史文化等蛻變內涵，總經費為884萬元。

其中企劃設計及印刷費用共計713萬，佔總經費81%，主要進行蒐集彙整、整體企劃設計、編輯、採訪、攝影、影像授權、文字創作編輯等工作，4本專書各印製3000本，每本定價為500元，4本一套，預計將於全台臺鐵夢工場門市及網路通路銷售，所得將挹注本局收入，考量為增加本套專書銷售，另編列3場次新書發表系列活動91萬元及銷售推廣費用80萬元。

為了記載百年老店臺鐵近兩年的改革歷程，臺鐵出版《Train For Change 一張通往改變的車票》專書，以4本專書的形式，從4大面向解讀臺鐵的蛻變密碼：從經營管理角度出發，以八大改革臺鐵組織變革的《象龜學跳舞》；闡述軌道經濟不同面向與多元價值的《軌道經濟未來式》。

從觀光列車改造，注入美學設計於臺鐵車輛、車站改造及品牌形象的《解構鐵道美學》；以及爬梳六大經典車站及多處古蹟與建築古今變化，展現臺鐵鐵道文化傳承之重視的《臺鐵風華 百年一瞬》。