　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節上路夢碎！最美區間車「試運轉失敗7次」　技師受限疫情來不了

▲▼EMU900通勤電聯車,最美區間車。（圖／台鐵局提供）

▲EMU900通勤電聯車春節前上路計畫生變。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局砸下253億元購入52組「最美區間車」EMU900型通勤電聯車，列車將於10月24日上午抵台，原預定將於春節前投入營運，運能可增四成。不過台鐵局表示，新車試運轉期間共失敗7次，但國外技師因疫情與新年假期影響，無法春節前來台進行列車優化，因此上路時間恐須延後至3月中。

台鐵局表示，EMU900交車後開始進行試車作業，截至7日為止，累計試運轉43天，試運轉成功37天；EMU902樣車編組，累計試運轉42天，試運轉成功41天，等於共有7天的試運轉失敗；其中EMU901樣車編組在1月4、5、6日三天在各車上裝載沙袋，模擬車上載滿旅客的狀況，近日即將展開重載時各項試運轉測試。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼EMU900進行多次測試。

▲▼EMU900進行多次測試。（圖／台鐵提供）

▲▼EMU900進行多次測試。

台鐵局表示，有關減速率參數為達到系統最適化及各型電聯車操作模式一致性，受限於國外原廠專業技師因適逢歐洲耶誕節及新年假期，及新冠肺炎疫情未見減緩，無法立即來台灣執行參數調整與車輛性能優化。

因此原預定EMU900春節加入營運的規畫將順延，恐需3月中才可上路，台鐵局表示，待相關性能優化完畢，並取得第三方獨立認證與驗證公司(IV＆V)驗證合格文件後，再正式投入營運。

EMU900型通勤電聯車今年預定交車10列共100輛，111年交車12列共120輛，至112年將52列共520輛全數交車，同時新型城際列車(EMU3000型)預定在6月開始交車，後續會規畫逐年汰換舊車，提供旅客優質的乘車品質。

ET快訊
快訊／國道1南下「4車連環撞」　回堵10公里
女星爆乳裝走紅毯　肩帶「啪一聲斷了」嚇壞急遮胸
富王鴨肉道歉全文！小老闆13度鞠躬：重新開業當日會將營業額捐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

富王鴨肉6粉專都假的　小編回應「家裡讓我禁言3天」！對話傻眼

追雪要快！桃園拉拉山、東眼山融雪中「積雪20cm→剩1cm」

霞海城隍廟擲筊大賽！連3聖杯免費報名女子路跑　神明坐鎮幫加油

「凍番薯VS夯地瓜」台灣天氣2選1　網秒給答案：絕對是冷！

春節上路夢碎！最美區間車「試運轉失敗7次」　技師受限疫情來不了

亞洲學府首例！台大完成「從高污染、高碳排產業撤資」

快訊／新增3例境外移入　指揮中心下午2時臨時記者會說明

只有1月能買！春節搭高鐵「衝5縣市玩」　24條自由行路線住宿免費

全台道路管制一次看！三大路段「限掛雪鏈」才可通行

太平山積雪逾15公分！賞雪車潮「回堵6KM」　園區提醒：別再上山

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

直擊！熊貓外送員冒雪騎上陽明山二子坪　兩腳踩地緩緩嚕過濕滑雪地

江蕙錄製語音相挺許富凱，預告2月會現身小巨蛋

台中五寶爸二度放鳥新老闆！　至今未去上班…LINE對話曝光

2000公尺「太平山莊」21:00降雪 白茫茫一片！民眾追雪成功超興奮

宜蘭思源啞口下雪了！深夜白點狂降　追雪民眾嗨翻「現在還在下」

富王鴨肉6粉專都假的　小編回應「家裡讓我禁言3天」！對話傻眼

追雪要快！桃園拉拉山、東眼山融雪中「積雪20cm→剩1cm」

霞海城隍廟擲筊大賽！連3聖杯免費報名女子路跑　神明坐鎮幫加油

「凍番薯VS夯地瓜」台灣天氣2選1　網秒給答案：絕對是冷！

春節上路夢碎！最美區間車「試運轉失敗7次」　技師受限疫情來不了

亞洲學府首例！台大完成「從高污染、高碳排產業撤資」

快訊／新增3例境外移入　指揮中心下午2時臨時記者會說明

只有1月能買！春節搭高鐵「衝5縣市玩」　24條自由行路線住宿免費

全台道路管制一次看！三大路段「限掛雪鏈」才可通行

太平山積雪逾15公分！賞雪車潮「回堵6KM」　園區提醒：別再上山

「蔡總統」講成「賴總統」、豬講成牛　馬英九：我冷到豬牛不分了

30坪新房只要21萬！民眾一聽地點嫌爆　投資客慘賠收場

南韓新冠疫情趨緩！今僅增641例確診...當局仍「不敢大意」

學甲警為您守護路口　希望大家平安過好年

大哥輸了！小博爾繳12+11+9力壓球哥　黃蜂逆轉贏鵜鶘

LINE開拍每集2~3分鐘「捷運劇」　打造原創微網劇 《愛的奧特萊斯》

想找雪鍊出租行！「內行勸搭公車看雪」原因曝：不是上了就無敵

男約砲激戰「％％聲超響亮」絕頂升天　右手僵直全裸張嘴慘死

快訊／國道1南下94.4k「4車連環撞」　時速20回堵約10公里中

今年極寒冷冬原因？　陸專家「寒潮＋持續降溫」

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

生活熱門新聞

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

40歲軟飯男竟劈腿5女！正宮公開他驚人性能力

全台寒流至少43人猝死　16歲少年離世

富王鴨肉今10點出面道歉！王老闆身份被起底

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

騎UBike賞雪「拖鞋哥」身分曝　從台大尬上陽明山

反串富王粉專玩出火　店家不排除提告

運動服正妹捷運跪求乾爹！身份曝光了

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

阿公怕孫女冷到！急幫請假罵「怎麼當媽」

合歡山即時影像驚見「超音波」　網友一片祝福

更多熱門

相關新聞

花884萬出書　台鐵：80%用在這

花884萬出書　台鐵：80%用在這

台鐵局長張政源將在1月15日退休，但在退休前台鐵局卻出版新書「Train For Change 一張通往改變的車票」的套書，一套4本耗資新台幣884萬，引發外界爭議。台鐵局8日表示，6日正式出版的「Train For Change 一張通往改變的車票」套書共4本，總經費為884萬元，其中企劃設計及印刷費用共計713萬，占總經費81%。

寒流冷到鐵路斷裂　台鐵派人維修

寒流冷到鐵路斷裂　台鐵派人維修

寒流凍到斷軌！台鐵池上富里慢行

寒流凍到斷軌！台鐵池上富里慢行

新春出門玩　毛孩乘車規範報你知

新春出門玩　毛孩乘車規範報你知

台鐵春節西線車票　狂銷13萬張

台鐵春節西線車票　狂銷13萬張

關鍵字：

最美區間車台鐵

讀者迴響

熱門新聞

追劇到一半…人妻驚覺「他打呼聲消失」狂搖叫不醒　送醫哭了

富王鴨肉小老闆7度鞠躬道歉了！

阿信唱一半「IG直播突打開」　女友視角被網友看光

邰智源花9個月考試！為開一日公車「真的拿到職業駕照」

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

明明帶貓出門變羊駝　網：怎有脖

快訊／倫敦進入「重大事故狀態」！

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

空姐遭性虐慘死　生前熱吻畫面曝！富少：是她強吻我

首創台灣直播平台　黃立成裸退驚人價碼爽入袋

16歲屁孩爽載國中女友　夜遊撞警遭開12槍

快訊／全台急凍！彰化1男猝死

4男全是菲空姐閨蜜　出遊照曝

更多

最夯影音

更多
施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了
采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面