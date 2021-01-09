春節上路夢碎！最美區間車「試運轉失敗7次」　技師受限疫情來不了

▲EMU900通勤電聯車春節前上路計畫生變。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局砸下253億元購入52組「最美區間車」EMU900型通勤電聯車，列車將於10月24日上午抵台，原預定將於春節前投入營運，運能可增四成。不過台鐵局表示，新車試運轉期間共失敗7次，但國外技師因疫情與新年假期影響，無法春節前來台進行列車優化，因此上路時間恐須延後至3月中。

台鐵局表示，EMU900交車後開始進行試車作業，截至7日為止，累計試運轉43天，試運轉成功37天；EMU902樣車編組，累計試運轉42天，試運轉成功41天，等於共有7天的試運轉失敗；其中EMU901樣車編組在1月4、5、6日三天在各車上裝載沙袋，模擬車上載滿旅客的狀況，近日即將展開重載時各項試運轉測試。

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▲▼EMU900進行多次測試。（圖／台鐵提供）

台鐵局表示，有關減速率參數為達到系統最適化及各型電聯車操作模式一致性，受限於國外原廠專業技師因適逢歐洲耶誕節及新年假期，及新冠肺炎疫情未見減緩，無法立即來台灣執行參數調整與車輛性能優化。

因此原預定EMU900春節加入營運的規畫將順延，恐需3月中才可上路，台鐵局表示，待相關性能優化完畢，並取得第三方獨立認證與驗證公司(IV＆V)驗證合格文件後，再正式投入營運。

EMU900型通勤電聯車今年預定交車10列共100輛，111年交車12列共120輛，至112年將52列共520輛全數交車，同時新型城際列車(EMU3000型)預定在6月開始交車，後續會規畫逐年汰換舊車，提供旅客優質的乘車品質。