局長退休前「花884萬出4本書」惹議！　台鐵解釋了：80%用在這

▲台鐵花884萬出書引關注，晚間發聲明。（資料照／記者李毓康攝）



中央社

台鐵局長張政源將在1月15日退休，但在退休前台鐵局卻出版新書「Train For Change 一張通往改變的車票」的套書，一套4本耗資新台幣884萬，引發外界爭議。台鐵局8日表示，6日正式出版的「Train For Change 一張通往改變的車票」套書共4本，總經費為884萬元，其中企劃設計及印刷費用共計713萬，占總經費81%。

台鐵局8日晚間發出新聞稿表示，107年普悠瑪事故後，在台鐵局全體運安、企劃、運務、工務、機務及電務等各單位共同努力下，持續辦理各項改革工作。

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規劃「Train For Change 一張通往改變的車票」套書要讓外界瞭解台鐵全體同仁的努力成果及持續推動改革方向，套書針對美學設計、經營管理、歷史文化及多元價值等4大面向紀錄改革進程，歷經素材彙整、採訪、撰寫及設計印刷，6日正式出版銷售。

▲台鐵局長張政源。（資料照／記者李宜秦攝）



台鐵局表示，套書從去年4月開始籌劃整理改革歷程及相關資料，去年7月22日辦理「2020台鐵專書出版委託專業服務」案招標，計有3家廠商參與投標，8月13 日決標，由「遠見天下文化出版股份有限公司」承攬。

台鐵局指出，「Train For Change 一張通往改變的車票」套書，以4本專書的形式，聚焦在經營管理、多元價值、美學設計、歷史文化等蛻變內涵，總經費為884萬元，其中企劃設計及印刷費用共計713萬，占總經費81%，主要進行蒐集彙整、整體企劃設計、編輯、採訪、攝影、影像授權、文字創作編輯等工作，4本專書各印製3000本，每本定價為500元，4本一套，預計將於全台台鐵夢工場門市及網路通路銷售，所得將挹注台鐵局收入，考量為增加本套專書銷售。

另外，台鐵局編列3場次新書發表系列活動91萬元及銷售推廣費用80萬元。

4本專書從4大面向解讀台鐵的蛻變密碼：從經營管理角度出發，以8大改革台鐵組織變革的「象龜學跳舞」；闡述軌道經濟不同面向與多元價值的「軌道經濟未來式」；從觀光列車改造，注入美學設計於台鐵車輛、車站改造及品牌形象的「解構鐵道美學」；以及爬梳6大經典車站及多處古蹟與建築古今變化，展現台鐵鐵道文化傳承重視的「台鐵風華 百年一瞬」。