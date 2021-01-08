快訊／寒流冷到「鐵路斷裂」！台鐵緊急派人維修　池上富里限慢行

▲寒流凍到「鐵軌斷裂」，台鐵緊急派人維修。（圖／台鐵提供）

記者趙蔡州／綜合報導

台鐵8日晚間驚傳軌道斷裂事件。台東縣池上車站8日晚間7時20分通知，池上至富里區間（K111＋800處）發生軌道電路落下，電務人員趕到現場進行查修時，發現鋼軌有約0.8公分的斷裂情況，隨即通報工務單位到場做緊急處置。

台鐵初步研判，鋼軌應為低溫造成焊點拉裂，目前已由台東工務段派員依標準作業程序，以大肚魚尾鈑先行加固後，限制60公里慢行，同時派員在現場看守，預計8日深夜會斷電封鎖，進行抽換鋼軌維修。