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桃園男醉駕瑪莎拉蒂市區狂飆破百　警對空鳴槍他下車嗆：他媽的

▲桃園市張姓男子前年8月駕駛海神瑪莎拉蒂轎車在中壢區亂竄，警方鳴笛盤查，張卻狂飆時速110公里，警方追趕並開槍示警才攔獲，張男辱罵員警，酒測值超標被送辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲張男前年8月駕駛瑪莎拉蒂在中壢區亂竄，警方鳴笛盤查，他卻狂飆時速110公里，警方追趕並開槍示警才攔獲，張男辱罵員警，酒測值超標被送辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子2019年8月間飲酒後駕駛租來的瑪莎拉蒂，在中壢市區高速亂竄，因引擎聲音過大引起警方注意攔查，但張拒檢猛踩油門狂飆，員警自後追趕鳴笛示警，張在限速50公里的市區飆到時速110，員警擔心危害路人安全，最後開槍才將張攔下，張卻囂張向員警怒嗆三字經，訊後被法辦；桃園地院審結，依公共危險、妨害公眾往來安全罪、侮辱公務員與等3罪，判刑2個月、拘役50天與30天。

檢警調查，46歲張男於2019年8月29日晚上6時許，在楊梅區民族路上某小吃店飲用3瓶啤酒後上路，駕駛租來的瑪莎拉蒂往中壢方向行駛，因引擎聲音過大引起中壢警分局巡邏員警注意，員警上前要盤查有無違規改裝時，張不但不配合還加速逃離，過程中在限速50公里市區道路以時速110公里狂飆，還無故大迴轉、甩尾，好幾次差點撞上路旁車輛。

警方尾隨追緝並鳴笛示警，張男將車開進位於中壢區松勤路公司地下停車場，員警尾隨進入，要求張男下車並出示證件，但張仍不理會，員警遂開槍示警，張男才熄火下車，但卻囂張地向楊姓與張姓警員以「你媽的」等三字經辱罵，由於張男混身酒氣，警方酒測時測得呼氣值為每公升0.44毫克已明顯超標，警方偵訊後移送桃檢偵辦。

桃檢指出，員警追捕時雖以無搜索票方式進入地下室逮捕張男，事後也未在3日內陳報地檢署與法院逕行搜索，但檢方考量警方是為了追捕張男才逕行搜索，未經陳報程序情節並非重大，偵結依公共危險、妨害公眾往來安全罪、侮辱公務員等3罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審酌，張男酒駕值已達0.44，員警攔查時還高速駕車逃離，造成公眾往來安全危害，張還辱罵員警，犯行明確，審結將酒駕公共危險判刑2個月，飆車妨害公眾往來、侮辱公務員，各判拘役50天、30天，但合併拘役為60天，如易科罰金，均以每日2千元計算。本案可上訴。

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