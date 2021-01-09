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社會 社會焦點 保障人權

5煞街頭暴打1對男女！警當「木頭人」挨轟　目擊者傻眼：死了怎辦

記者陳羿妏、沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區新中北路、中原夜市附近昨（8日）晚間9時爆發一起街頭鬥毆事件，Y姓目擊民眾向《ETtoday新聞雲》指出，事發當時5名年輕男子因債務糾紛衝撞前車，將一對男女從車上拉下痛毆，但報警後僅一名員警到場，且無所作為，約10分鐘後，快打部隊才現身處理。對此，中壢警方也出面回應了！

▲▼桃園當街鬥毆。（圖／民眾授權提供）

▲桃園中壢中原夜市附近8日晚間爆發當街鬥毆。（圖／民眾授權提供）

Y姓民眾還原現場狀況指出，當時影片中的後方白車衝撞前方橘車後，5名年輕男子隨即下車，將一對男女拉下車，他見狀立即報警，然而，警方聽聞「鬥毆事件」，卻只出動一名交通大隊員警到場，且該名員警只站在旁邊，保護趁隙逃跑的女子，沒有大聲制止，讓男子繼續遭毆打，直到10分鐘後，快打部隊才現身，但動手的5人均向警方供稱「是行車糾紛」，讓他相當不解「假設該名男子真的被打死怎麼辦？」

Y姓民眾也將痛毆影片全程錄下，從畫面可以看到，5名年輕男子當時於毆打過程不斷叫囂，喊著「錢還不拿出來！」「快還我50萬」等語，並分別以腳踹、持安全帽及辣椒水等方式，攻擊一對男女，畫面相當激烈，嚇壞不少路過民眾。

▲▼桃園當街鬥毆。（圖／民眾授權提供）

▲男子挨噴辣椒水。（圖／民眾授權提供）

不過，也有民眾於臉書「我是中壢人」、「爆料公社」提出不同看法，一名網友表示自己當時在場，現場員警僅一人因支援未到，「他一個人真的沒法制止，他有保護身邊受害者，別怪警察啦！」另外也有網友留言稱「所以像這樣一對多不能動槍警告？」「（員警）還在等支援吧」、「交通警察大隊，只處理交通事故，不處理打架...」等語。

對此，中壢警方出面回應，當時交通中隊員警處理交通事故完畢，行經事發地點時發現有交通事故，即下車執行交通疏導，惟事故雙方一言不合且發生口角爭執，同仁隨即通報線上警力支援，快打部隊火速於3分鐘內抵達現場，隨後逮捕羅姓（25歲）等5名犯嫌，全案依《刑法》第150條聚眾鬥毆、傷害等罪移送桃園地檢署偵辦，也呼籲任何挑戰公權力之行為，必將依法嚴辦、絕不寬貸。

另外中壢警方補充，經了解雙方係因行車糾紛，引發衝突和衝撞車輛的行為，犯嫌分別為羅姓（25歲）、賴姓（46歲）、陳姓（23歲）、焦姓（21歲）和湛姓（43歲），而到場處理的夏姓員警第一時間發現現場有口角爭執，立即大聲制止，並且保護被害蔣姓女子（24歲），避免傷害發生。

▼男子向警方供稱是行車糾紛。（圖／民眾授權提供）

▲▼桃園當街鬥毆。（圖／民眾授權提供）

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