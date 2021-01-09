桃園拉拉山追雪族湧入！巨木區道路結冰　車停116線步行進入賞雪

▲桃園市復興區拉拉山神木區9日清晨轉為乾冷，仍有大批遊客上山追雪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

寒流持續發威，桃園市拉拉山巴陵、巨木群8日相繼傳出飄雪後，湧入不少追雪族賞雪，9日清晨降雪已緩止，但一早仍然湧入大批遊客上山追雪，桃園市觀旅局指出，由於巨木群路面結冰，車輛已無法進入，遊客可在116線路邊停車再步行上山賞雪，山上氣溫仍低於零度以下，建議遊客要做好禦寒保暖措施。

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▲桃園市復興區拉拉山巨木區9日清晨轉為乾冷，步道四周仍有不少積雪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市觀旅局表示，這道寒流在8日凌晨開始，拉拉山各區都出現降雪，其中以巨木群等鄰近海拔超過1500公尺山區最為壯觀，積雪最厚達20公分，因此8日下午開始湧入一波波追雪族賞雪，但9日清晨降雪開始緩和，天氣轉為乾冷甚至還出現陽光，因此部分山區積雪已出現融雪現象。

▲桃園市復興區拉拉山巨木區9日清晨轉為乾冷，巨木群遊客平台仍有大量積雪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

觀旅局提醒，由於拉拉山巨木群山區氣溫仍然在攝氏零下2度，巨木區路面已結冰，車輛無法進入，遊客若開車上山可在116線路邊停車後，步行約1.5公里至林班口處再前往巨木區賞雪。

▲桃園市復興區拉拉山巨木區9日轉為乾冷，山區開始融雪，但隨處可見積雪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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