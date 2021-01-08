桃園拉拉山巨木群積雪厚達20公分　山區撒滿糖霜一片銀白世界

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市拉拉山8日凌晨飄下今年入冬以來第一道瑞雪，其中海拔1500公尺以上的神木區下午2時許積雪已厚達20公分，而且山區溫度持續下探攝氏零下6度，林務局呼籲，根據中央氣象局預報，未來3天都溫度都在零度以下，想上山賞雪者務必做好規劃，配合林務局、公路總局與警方管制。

▲桃園市復興區拉拉山神木區8日凌晨飄下今年第一道瑞雪，林務局新竹林管區管理人員翁立信介紹巨木群區積雪已達20公分厚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲桃園市復興區拉拉山神木區8日凌晨飄下今年第一道瑞雪，拉拉山神木區到處是積雪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林務局管理站人員翁立信指出，8日下午2時許，拉拉山神木區氣溫已降至攝氏零下4度，因溼度夠雪還是持續下，其中包括神木區各步道積雪已厚達20公分，山壁與樹木都佈上厚厚的積雪，放眼望去都是銀白世界，非常漂亮。

▲桃園市復興區拉拉山神木區降下瑞雪，登山口處塞滿大批追雪族車輛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，由於通往拉拉山道路已湧入不少追雪族，市府觀旅局指出，拉拉山巨木區登山口處已擠滿車流，籲請想上山賞雪民眾最好錯開，以免塞在上下山途中，或是尋找適合地點停車，再徒步上山，沿途應該都看得到雪景。

▲桃園市復興區拉拉山神木區降下瑞雪，附近高山茶園一片銀白世界。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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