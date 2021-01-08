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男子上山砍竹子慘遭貨車壓雙腿　2天後被發現送醫…仍宣告不治

▲桃園市鍾姓男子元旦當晚向陳姓友人借小貨車上山砍竹子，2天後卻未見人影，陳姓友人上山找人發現被小貨車壓住雙腿，送醫急救2天後宣告不治。（資料照／記者蔡玟君攝）

▲桃園市鍾姓男子元旦當晚向陳姓友人借小貨車上山砍竹子，2天後卻未見人影，陳姓友人上山找人發現被小貨車壓住雙腿，送醫急救2天後宣告不治。（資料照／記者蔡玟君攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鍾姓男子1日晚間向陳姓友人借小貨車要上山砍竹子用，並言明本月3日還車，陳姓友人再3日卻未見到鍾身影，打電話也未接，4日上午上山尋人，發現鍾男被小貨車壓住雙腿動彈不得，陳男緊急找來消防人員幫忙救人送醫，但鍾仍於2天後宣告不治，警方報請桃檢相驗，家屬傷心欲絕但對死因沒有意見。

大溪警分局指出，52歲的鍾姓男子1日晚間向陳姓友人借小貨車，表示要去復興區三民里山上砍竹子用，並說好本月3日用完後就還車，鍾男2日獨自開車前往復興區山上砍竹子，竹林位於坡度30至40度的產業道路旁，鍾男停好車到後車斗拿工具時，未料，小貨車疑因坡度關係滑動，鍾男閃避不及被貨車壓住雙腿，由於四下無人，鍾男也動彈不得。

陳男3日仍未發現鍾男還車，多次打電話也未接，因此4日上山找人，結果在該處發現鍾男雙腿被貨車前輪壓住雙腿，當時鍾男意識還清醒，受困2天後還能與人交談，陳男趕緊找來消防局救護人員將鍾男拉出送醫，但送醫搶救2天還是宣告不治。

警方研判，鍾將小貨車停妥後熄火，可能是現場坡度險陡導致重力加速度滑動，現場沒有外力介入痕跡，檢警相驗後疑因為多重器官衰竭與橫紋肌溶解不治，家屬雖然悲痛，但對於死亡原因沒有意見。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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