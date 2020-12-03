拉拉山千年神木驚傳倒塌！樹高14層樓...雨勢不斷釀災封周邊步道

▲桃園市拉拉山自然保護區神木群，3日中午驚傳一棵千年神木倒塌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

受到大陸冷氣團南下，造成台灣迎風面下雨影響，桃園市拉拉山雨勢不斷，林務局新竹林管處指出，位於桃園市復興區拉拉山自然保護區內一棵千年神木3日中午倒塌，新竹林管處推測應是土石鬆動所致，目前已封閉16號巨木至18號巨木間步道，開放時間則另行公告，呼籲遊客依指示路線行走。

新竹林管區指出，拉拉山自然保護區是全台面積最大的紅檜森林區，林務局為方便遊客觀賞在此興建環狀步道，讓遊客能近距離觀賞園區內24棵樹齡從500年至3千年不等的紅檜、扁柏等巨木群。

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▲桃園市拉拉山自然保護區神木群，3日中午驚傳一棵神木倒塌，樹齡預估逾千年。（圖／記者沈繼昌翻攝）

新竹林管處表示，巡守人員3日中午發現這棵神木倒塌，因山區還在下雨，現場恐有安全疑慮，目測觀察倒塌的神木可能是編號23的紅檜巨木，長約40公尺、樹圍13公尺，樹齡超過一千年，但究竟是土石鬆動造成神木倒塌，抑或病蟲害或其他原因造成，需等待天氣轉晴，邀集專家學者調查後確認。

▲桃園市拉拉山自然保護區神木群，3日驚傳千年神木倒塌，巡守人員現場目測可能是編號23號紅檜巨木。（圖／記者沈繼昌翻攝）

新竹林管區管理處處長夏榮生呼籲，連日山區降雨，請遊客上山前注意氣象預報並注意安全，若有任何訊息通報或旅遊問題諮詢，可電洽林務局新竹林區管理處：（03）522-4163分機231~242；拉拉山管理站聯絡電話：（03）391-2142。

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