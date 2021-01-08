全台雪景「交通管制」懶人包！陽明山凌晨塞爆百輛車

▲公路總局呼籲，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往。（圖／截自中橫路況交通資訊站粉專）

記者李佳蓉／綜合報導

受到寒流南下影響，全台已有多座高山已降下皚皚白雪，宛如銀白仙境！昨（7日）晚先是宜蘭太平山翠峰山屋降下初雪，接著大屯山、合歡山也相繼飄雪，就連台中與宜蘭交界的「思源啞口」也在今清晨1時下雪，民眾頂著零下低溫賞初雪興奮拍美照。為限制人流及行車安全，相關機關也開始實施交通管制。

《ETtoday新聞雲》為大家統整各地雪景交通管制懶人包：

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1.陽明山

陽明山二子坪停車場凌晨湧入上百民眾，車輛一度塞到動彈不得。臉書粉專《竹子湖派出所》貼心呼籲於今日早上8時15分開始第一階段管制，「如果要走巴拉卡到二子坪，請配合路口管制加裝雪鍊。」

北市北投分局通報，由於巴拉卡公路降雪，路面已有結冰跡象，於陽金公路與巴拉卡公路口（101甲）交通管制，非當地住戶未裝雪鍊者禁止上山。三芝、石門要往陽明山方向山上路滑，請民眾避免開車上山，改搭乘公車前往。

2.合歡山

台8線榮興至洛韶（99k~151.8k）與台14甲線翠峰至大禹嶺（18k~41.5k）等昨夜實施預警性封閉路段，將於今晨7時解除恢復交通。另經本局派員檢視路況，前管制路段台14甲線昆陽至大禹嶺（29～41.5K）路面結冰限加掛雪鍊通行。

公路總局籲請欲行駛台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，俾能及時因應；相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。

▲太平山翠峰山屋一帶昨晚降下台灣2021年第一場瑞雪。（圖／記者游芳男翻攝）

3.太平山

根據《太平山森林 - 太平山國家森林遊樂區》官網顯示，宜專一線16K處以上的道路已結冰積雪，所以有雪鍊可進入宜專宜線14K以上區域以及翠峰景觀道路，沒加裝雪鏈只能行駛至宜專宜線14K。

4.拉拉山

桃園觀旅局表示，桃園拉拉山已飄雪，巨木區路面結冰車輛無法進入，116線到登山口回轉，遊客及里民可以走路進入。