　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

拉拉山下雪了！特搜全台4大賞雪最佳景點　上山尋找銀白仙境

▲桃園拉拉山今天清晨下雪了。（圖／桃園觀旅局提供）

記者黃凱翊、彭懷玉／綜合報導

入冬以來最強寒流發威，太平山、大屯山等山區半夜已經陸續降雪，想要追雪的民眾要把握時間，今天一早，桃園拉拉山山區內開始下雪，遊客中心桌椅都覆蓋上了一層銀白雪花，民眾可以走路入山賞美景。

桃園觀旅局表示，桃園拉拉山今天一早開始下雪，巨木區路面結冰車輛無法進入，車輛只能到登山口，遊客及里民可以走路進入山中賞雪。除了拉拉山之外，《ETtoday新聞雲》也整理出，全台4處可以上山賞雪的最佳景點！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼0108拉拉山下雪。（圖／桃園觀旅局提供）

▲拉拉山下雪了。（圖／桃園觀旅局提供）

▲▼陽明山下雪。（圖／記者游宗樺攝）

▲陽明山下雪，追雪族上百輛車塞爆停車場，積雪約5公分。（圖／記者游宗樺攝）

1.陽明山

真的等到了！「天氣風險 WeatherRisk」8日凌晨1點18分PO文表示「01:00 大屯山開始飄雪！」只見像霰又像白雪的冰霜，落在拍攝者的手套上，讓網友好羨慕直呼「​大屯山暴雪中」。另外，陽明山國家公園的二子坪停車場凌晨也開始塞車，現場有許多民眾忍受低溫，開心下車賞雪。

相關新聞：陽明山真的下雪了！追雪族冷爆堆雪人　上百車輛凌晨塞爆

合歡山降雪。（圖／翻攝自即時影像監視器）

▲合歡山降雪。（圖／翻攝自即時影像監視器）

2.合歡山

合歡山也在8日凌晨降下2021年第一場雪。從即時影像監視器可以看到，合歡山武陵亭已經被白雪覆蓋，不過由於車輛管制，所以畫面上不見日前人潮。

相關新聞：合歡山降「2021初雪」　武陵亭覆雪！遊客中心一片白茫

▲▼太平山翠峰山屋下雪了。（圖／記者游芳男翻攝）

▲太平山莊下雪。（圖／記者游芳男翻攝）

3.太平山

受到寒流影響，氣象局預報7～8日北台灣海拔1000公尺到2000公尺高山、中南部3000公尺以上高山都有降雪的機會，許多民眾紛紛然追雪的衝動。對此，宜蘭太平山的翠峰山屋（翠峰湖山莊）也在7日晚間6時40分飄雪，唯美的畫面讓民眾看了都非常興奮。

相關新聞：真的下雪了！太平山「2021初雪飄落」微光染上糖霜美炸

▲▼ 。（圖／網友提供）

▲思源啞口降雪。（圖／網友提供）

4.思源啞口

全台氣溫今（8）日急速下探，台中縣與宜蘭縣之交界點「思源啞口」在凌晨1時左右就有民眾在臉書分享「下雪了」，根據省道即時畫面顯示，截至截稿（6時26分）為止，台7甲線45k+180（W）處都在下雪。

相關新聞：宜蘭思源啞口下雪了！深夜白點狂降　民眾嗨翻「現在還在下」

ET快訊
快訊／寒流急凍！宜蘭2人全身冰冷躺床上　家人驚見睡夢中猝死
LIVE／明天會更冷！　氣象局最新說明
陳泱瑾結婚8年體重創新高！　比當年+12kg崩潰：不想面對
陽明山「冰峰騎士」！　單車便裝尬上山賞雪　

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

極寒勇士！太平山莊遊客追雪成功　騎腳踏車挑戰「上空遛雪」

桃園拉拉山神木區飄雪「車披糖霜」　警交管...曝「追雪路線」

快訊／新冠肺炎再增3例境外移入　指揮中心下午2時說明！

極凍寒流「800m↑山區都有雪」　比霸王還猛！3巧合創惡劣冰凍雨雪

追雪部隊注意！台7甲南山至梨山...7時起車輛限加掛雪鍊通行

超美絕景曝光！陽明山「漫天雪白」湧入上百追雪族　忍低溫堆雪人

LIVE／瘋追雪！台北創入冬最低溫「明天會更冷」　氣象局說明

返鄉過年注意！高鐵春節連假「加開441班車」　1/11起開放訂票

全台道路管制一覽！台7線、合歡山「限掛雪鏈」才可通行

台鐵大學生7折列車上線！限「車站取票」　3通路領票不適用

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

橘貓哀怨狂喊爸爸名字：宏洺～　著急幫求飼料「浪貓的碗空了」

真的下雪了！太平山「2021初雪飄落」微光染上糖霜美炸

周杰倫打球被酸「技術難以啟齒」　15字神回應...網笑翻：撿到槍

黃秋生爆「KID女友不同人」：認不出來！　他失控動手「不要跟他一起訪問了！」

趁女子買麵「搶車擄人」討要500元　嫌犯哭：不知怎下車...我怕被抓！

極寒勇士！太平山莊遊客追雪成功　騎腳踏車挑戰「上空遛雪」

桃園拉拉山神木區飄雪「車披糖霜」　警交管...曝「追雪路線」

快訊／新冠肺炎再增3例境外移入　指揮中心下午2時說明！

極凍寒流「800m↑山區都有雪」　比霸王還猛！3巧合創惡劣冰凍雨雪

追雪部隊注意！台7甲南山至梨山...7時起車輛限加掛雪鍊通行

超美絕景曝光！陽明山「漫天雪白」湧入上百追雪族　忍低溫堆雪人

LIVE／瘋追雪！台北創入冬最低溫「明天會更冷」　氣象局說明

返鄉過年注意！高鐵春節連假「加開441班車」　1/11起開放訂票

全台道路管制一覽！台7線、合歡山「限掛雪鏈」才可通行

台鐵大學生7折列車上線！限「車站取票」　3通路領票不適用

新竹縣LED路燈工程涉弊　鎮代主席、鄉長等7人聲押禁見

富王鴨肉餐檯遭檢舉路霸…員工3天後低調移開！鄰曝：老闆沒來

悲情又尷尬！他嫌資管系「不如資工、企管」　網揭1優勢：太多了

菅野4年4000萬美元回鍋日職讀賣巨人　附帶3年選擇權

極寒勇士！太平山莊遊客追雪成功　騎腳踏車挑戰「上空遛雪」

不滿法院！囂張老闆「扛4麻袋硬幣」繳賠款　再遭重罰22萬哭了

比特幣首度飆破40,000美元！摩根大通估：未來恐漲至146,000美元

國中生跨年喝酒被告密！2少逼抓耙子下跪甩棍抽打　阿嬤心碎提告

桃園拉拉山神木區飄雪「車披糖霜」　警交管...曝「追雪路線」

冬天減肥更容易！效率比夏天高2倍…醫曝1原因：越冷越有效

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

快訊／陽明山下雪了！民眾冷爆堆雪人

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

孩暴衝馬路「遭一巴掌打趴」！網怒：垃圾家長

富王6粉專引戰　小老闆遭起底曝心聲

全台下雪現況懶人包！陽明山積雪5公分

快訊／合歡山降2021初雪　武陵亭、遊客中心覆白雪

雪降陽明山！極地寒流「雲街」現身　午起轉乾明更冷

快訊／下雪了！太平山「2021初雪飄落」染上糖霜美炸

勇者騎單車上山賞雪超狂！

彩色口罩爆藏毒致癌　專家：僅3色安全　

老公膀胱藏橘紅結石！妻羞曝產地：我家工廠

同旅館先後確診！浙江台商、德籍男同病毒株

鄭明典臉書發文小烏來「飄雪中」發文1小時改口

更多熱門

相關新聞

氣象局曝今天「下初雪」機率

氣象局曝今天「下初雪」機率

最強寒流冰封台灣，今天在七星山主峰及陽明山二子坪都被目前下了冰霰，有如北國銀白仙境，不過仍遲遲沒有真正下雪。氣象局指出，雖然這波寒流溫度夠低，但由於水氣沒有那麼多，因此還沒能下雪，預測北部、東北部1000-2000公尺山區，如太平山或東北角山區等，今天或許還有一點機會下雪。

霧淞點妝宜蘭太平山　見晴步道冰霰飄落

霧淞點妝宜蘭太平山　見晴步道冰霰飄落

嘉明湖步道美景曝！路樹車輛「披白紗」如雪世界

嘉明湖步道美景曝！路樹車輛「披白紗」如雪世界

陽明山下冰霰　民眾：飄一些雪花了！一陣一陣的

陽明山下冰霰　民眾：飄一些雪花了！一陣一陣的

拉拉山千年神木驚傳倒塌　樹高14層樓

拉拉山千年神木驚傳倒塌　樹高14層樓

關鍵字：

拉拉山冰霰

讀者迴響

熱門新聞

台中驚傳校園霸凌！男童下跪被虐　阿嬤求救

港名媛抱5月大女兒墜樓慘死！

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

快訊／陽明山下雪了！民眾冷爆堆雪人

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

蛤蜊2字怎麼唸？魏如萱看巧虎才知「一直都錯」

快訊／台中男童遭校園霸凌！校方火速回應了

快訊／屏東輕航機墜機2男身亡！

結婚3年行房0次！妻床上1句話夫嘆：縮起來

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

台東爆畢旅霸凌！男學生被打哭…同學拿手機直播

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

8通電話檢舉富王鴨肉有違建！房東衰中槍

孩暴衝馬路「遭一巴掌打趴」！網怒：垃圾家長

更多

最夯影音

更多
小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照

小甜甜報喜「結婚懷孕了」！　閃嫁半年男友...興奮曬超音波照
女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

女川粉中彈亡！美國會大廈暴亂　川普喊話「回家吧」推特被鎖帳號

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

蓬佩奧發聲明宣布！　「美駐聯合國大使」將訪問台灣

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

林俊傑直播...歌迷點歌《一路向北》真的唱了　周杰倫拍手：太有Sense了！！

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

羅志祥將重回《娛樂百分百》？　黃偉晉：他從來沒離開過！...講到爆汗XD

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面