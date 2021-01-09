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拜登當選...金正恩表態了！逼美撤回「敵視政策」：否則等著吃飛彈

▲▼金正恩在第8次勞動黨全代會上，發表對美國、南韓的態度。（圖／路透社）

▲金正恩在第8次勞動黨全代會上，發表對美國、南韓的態度。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩從5日起在首都平壤連續數日主持勞動黨第8次全代會的檢討會議，其中提及對美國、南韓的態度，稱美國為最大敵人，要求美國撤回對北韓的敵視態度、同時要求南韓應遵守雙方協議，並首度對外承認北韓內部正研發新型核動能潛艦，且已完成設計階段，還表示洲際彈道飛彈可攻擊美國本土全境，射程達1萬5千公里，不過須提高命中率，達成核武小型輕量化。

北韓官媒《朝中社》今（9）日整理出金正恩5至7日間在全代會上對美國、南韓的態度以及所提出的各種要求。金正恩會中承諾，在敵方不針對北韓使用核武前，北韓絕不輕易濫用核武。

▲▼金正恩在第8次勞動黨全代會上，發表對美國、南韓的態度。（圖／路透社）

▲北韓未來將維持對美國一貫的強硬態度。（圖／路透社）

民主黨拜登即將於1月20日就任美國總統，金正恩就發表對美國態度時，首度在發言中向新政府表態，「未來將秉持『強對強、善對善』的原則對待美國，建立朝美兩國新關係，其鑰匙（關鍵）在於美國能主動撤回對朝鮮（北韓）的敵視政策。美國無論是誰長掌權，在對朝鮮政策的本質上是永遠不會改變的。」

金正恩補充道，「對外政治活動一直以來是我方革命的阻礙，因此未來我們將會把焦點集中在打倒最大的主要敵人，美國，使之屈服，並一路朝著該目標前進。」

而在針對南韓的部份，金正恩在會議中批評南韓持續在朝鮮半島（韓半島）上進行反共和國的敵對軍事行為，激化雙方緊張對立局勢，造成改善北南關係時程上充滿不確定性，同時再度表示將拆除金剛山上當初南韓興建的「醜陋」觀光設施。

金正恩表示，「如今南朝鮮（南韓）當局一再提出防疫合作、人道主義支援合作、個別觀光（指允許南韓民眾進入北韓觀光）等非本質性的議題，做出一副想要積極改善北南關係的假象。只有當南朝鮮當局嚴格管控那些不正常、反統一的行為，並將之斬草除根，北南關係才能在信賴與和解上建有基礎，開創一條新的道路。」

▲▼金正恩在第8次勞動黨全代會上，發表對美國、南韓的態度。（圖／路透社）

▲金正恩痛批南韓「雙標」的思維態度。（圖／路透社）

金正恩以強烈口吻痛批南韓購入尖端武器、增強武力，已違反雙方軍事協議，「如果南朝鮮當局不斷（就北韓增強武力一事）做文章，那麼你們可能要先解釋一下，是哪個掌權者說要持續致力研發尖端軍事武器、是誰說要在已持有的彈道飛彈與巡弋飛彈上為基礎，研發出更精準且射程更遠更強大的飛彈、是誰說已研發出擁有全球彈頭重量最重的彈道飛彈？究竟這些行為的目的與本意是什麼。」

金正恩表示，「南朝鮮當局若再抱有如此雙標、不具公平的思維模式，說我們軍事挑釁還是什麼的，持續拿我們做文章，那我們在不得已的情況下也只好與南朝鮮對槓。」

金正恩補充，「現在這個時間點，我們不用像以前一樣單方面對南朝鮮表示善意，南朝鮮當局必須回覆我們所提出的正當請求，履行北南之間的協議。未來北南關係是否恢復，取決於南朝鮮的態度，期盼在短期內恢復到像3年前的春天一樣，照著全民族所願，走向和平與繁榮的新出發點。」

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