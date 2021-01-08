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金正恩喜迎生日！繼續主持全代會...討論對南韓、美國外交方針

▲▼金正恩7日續開全代會檢討會議，討論對南韓與美國等外交策略與方針。（圖／路透社）

▲金正恩7日續開全代會檢討會議，討論對南韓與美國等外交策略與方針。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩昨（7）日在首都平壤持續召開勞動黨第8次全國代表大會的檢討會議，該日重點集中在重新思考、定義，並闡明新的兩韓關係與對外關係，不過官媒並未對外公開細節，僅透露今（8）日即便是金正恩的生日，全代會依舊繼續召開。

北韓官媒《朝中社》在8日上午的報導中指出，「為求反映現有形勢、且符合時代要求，會議上深刻檢討對南（南韓）問題，同時闡明我黨總體政策方向，以求全面擴大並發展對外關係。」

據悉，北韓在6日全代會時，金正恩曾表示將持續提升國家防衛武力至更高層級，並打造可供社會主義建設和平發展的令人信賴的環境，然而從5日至8日之間的全代會，對於兩韓關係、朝美關係等相關外交議題上就只有以上兩段話。

▲▼金正恩7日續開全代會檢討會議，討論對南韓與美國等外交策略與方針。（圖／路透社）

▲金正恩7日續開全代會檢討會議，討論對南韓與美國等外交策略與方針。（圖／路透社）

回顧2016年勞動黨第7次全代會，當時北韓結束檢討會議報告後，便對外公開全文，上面明確寫著北韓對南韓、對美國等具體外交戰略方針，不過此次卻未對外公開報導全文。南韓《韓聯社》分析，此次全代會上北韓的具體外交政策內容，可能得等到檢討會議結束後當局對外公開全文，或是全代會持續進行幾日後才能得知。

此外，8日全代會檢討會議上，還討論立法、維持法治社會與秩序等議題，透過相關修法與立法，來剷除並克服所有違反社會主義的要素。

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