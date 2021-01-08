金正恩海報掛滿大廳　元帥白軍服首曝光！官員朝聖完才能進門開會

▲金正恩首度公開身穿白色軍服的照片。（圖／朝鮮中央電視台）



記者王佩翊／編譯

北韓5日起連日在首都平壤舉行勞動黨第8次全國代表大會，由領導人金正恩率領7000多名官員與各代表商討政務，從朝鮮中央電視台6日拍攝5日全代會的畫面中可以看到，北韓在會議大廳的走廊上掛滿了巨型的金正恩照片，其中也首次曝光了金正恩身穿白色軍裝的照片，身上還掛了元帥的肩章，不僅如此，還有金正恩身騎白馬的照片，宛如北韓版「白馬王子」。

北韓自5日起連續舉辦多日的勞動黨第8次全國代表大會，領導人金正恩身穿黑色人民服亮相，胸前則分別掛上祖父金日成、父親金正日肖像以及勞動黨黨徽的徽章。據悉，會議廳現場超過7000人，但卻沒有一人戴上口罩，一群人甚至在金正恩演說完畢後，激動地起身鼓掌，瘋狂歡呼，簡直就是防疫漏洞。

▲▼眾官員在金正恩的照片前駐足欣賞。（圖／朝鮮中央電視台）



有眼尖人士從朝鮮中央電視台6日的報導畫面發現，睽違5年舉辦的勞動黨全代會可以說是十分盛大，會議大廳的走廊上，更是掛滿了許多巨型的金正恩個人相片，其中金正恩也首度以白色軍服之姿現身，吸引外界目光。此外，在白色軍服照上，金正恩的面前還擺了數把槍枝，並戴上「元帥」的肩章，由此可見，此次全代會再度象徵了金正恩的最高權力。

另一方面，現場還有另一幅引人目光的照片，只見照片中金正恩騎著白馬「英姿颯爽」，現場官員更是被領導人的照片吸引，紛紛駐足在照片前欣賞。

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