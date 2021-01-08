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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

禮讓費鴻泰參選國民黨團總召　林為洲：當然有一點不爽

▲國民黨團總召林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團總召林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨去年12月29日進行新任黨團幹部改選，由資深立委費鴻泰接下黨團總召，預計2月1日上任。針對外傳現任黨團總召林為洲有意連任，但經黨中央「鼓勵」協調後放棄角逐一事，林為洲8日表示「當然有一點不爽」。他透露想連任的原因，是因為任職總召一年來看到國民黨開始多元討論、團結、戰鬥力強，這在上一屆沒看到，但現在會有點擔心往後是否能持續。

立法院國民黨團總召任期一年，可連任1次。費鴻泰去年底表態有意角逐新任總召後，外傳在國民黨主席江啟臣「鼓勵」協調下，他與林為洲私下詳談，最終成功勸退對方角逐連任。

對此，林為洲8日接受廣播專訪時坦言，「不爽當然有一點」，大家都知道當總召是個苦差事，以前當總召有權力、有黨產、有資源，現在通通沒有，但之所以想連任是因為這一年下來看到國民黨開始多元討論、團結、戰鬥力強，這在上一屆沒看到，連任是希望延續這樣的文化讓它成氣候，但現在會有點擔心往後是否能持續。

至於外傳費鴻泰這次出任黨團總召，是因為老一派覺得被壓住沒有聲音，由長輩出來能促成老中青更和諧？林為洲表示「我平常跟他們都是朋友，沒有那麼嚴重的對立」，但他坦言中生代跟老一輩年紀有差、思維當然也不同，「有聽說長輩們有點危機感」，覺得大家一直說中生代、那他們豈不是要被淘汰？所以他們也想要有所表現。

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