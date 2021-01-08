林為洲：國民黨改革長輩文化阻力多　江啟臣要更努力一點

▲江啟臣、林為洲。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委江啟臣去年3月9日出任黨主席，至今帶領黨內經歷罷韓、高雄市長補選、杯葛監院人事案以及萊豬開放進口等事。對於江啟臣的改革表現，國民黨團總召林為洲表示，江啟臣當初能擊敗前台北市長郝龍斌出線黨主席，是因為黨員對改革有期待，目前包含美中台新論述等，都還有很多可以進步空間。

林為洲8日接受廣播專訪被問到對黨中央不滿之處，他回憶曾和江啟臣、立委蔣萬安一起在立院門口開記者會，倡導國民黨要改革、中生代應該承擔責任，而後來江啟臣宣布選黨主席，大家都有期待，所以江啟臣才能以懸殊票數贏過對手。

對於江啟臣的改革表現，林為洲表示，這段時間下來老實說有點小失望，當然改革阻力很多，包含國民黨內以往的習慣，長輩文化、威權文化、宮廷文化，要聽上面指揮，列寧式的領導，「我們對江啟臣有期待，但是做的不夠，所以希望他可以更努力一點，回應當時支持他的人」。

林為洲表示，過去大家支持江啟臣不是因為他組織強、人脈豐，黃復興跟他沒什感情、黨員跟他很陌生，為什麼當時可以贏過長郝龍斌？郝龍斌在黨內紮的更深、與黃復興更密切、知名度也比江啟臣高，黨員會自主支持江啟臣，也是因為對改革有期待，目前包含美中台新論述、面對國民黨過去的反省、制度3方面，都還有很多可以進步的空間。