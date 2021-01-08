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社會 社會焦點 保障人權

霸王寒流電暖器壓到電線走火　雲林夫妻一度受困驚險獲救　

▲老翁自行將燒到一角的棉被移植浴室浴缸，淋了些水以為火已熄滅，便回到隔壁2樓睡覺，不料棉被經一夜悶燒後於清晨引起火災。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲老翁自行將燒到一角的棉被移植浴室浴缸，淋了些水以為火已熄滅，便回到隔壁2樓睡覺，不料棉被經一夜悶燒後於清晨引起火災。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

寒流侵台伴隨東北季風增強，雲林縣昨（7）日清晨發生一起疑似電暖器使用不慎所引發火警，長安派出所及消防局獲報火警，到達現場時女屋主先被鄰居救出，但男屋主受困，消防大隊長隨即下達救援優先，一名警員從相鄰建築尋人，果真發現受困男翁還在睡夢中，趕緊將其救出，起火原因仍需採證釐清。

昨日清晨雲林低溫約14度，清晨6點多，斗六市一對8旬夫妻住處發生火警，雲林縣消防局獲報屋內有人受困後隨即派出6個分隊、消防人員27名，由第一大隊大隊長劉采鑫率隊前往搶救，到達現場發現，8旬女屋主已被鄰居救出，男屋主尚在屋內不知何處，在確認狀況後即下達救援優先指令，警消人員出動破門器材。

▲老翁自行將燒到一角的棉被移植浴室浴缸，淋了些水以為火已熄滅，便回到隔壁2樓睡覺，不料棉被經一夜悶燒後於清晨引起火災。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲棉被經一夜悶燒後於清晨引起火災，平房中冒出濃濃白煙，嚇壞早起運動的左鄰右舍，趕緊通報119、110。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

同時間，斗六分局長安派出所警員王丁立於現場協助交通警戒及管制時，再度詢問附近居民，居民表示火警平房旁的二樓的建築物，也是同一戶人家的，警員王丁立便開門大喊「有沒有人」，果真聽見樓上有聲響，發現8旬患有重聽的男屋主疑似在二樓，趕緊將其救出解除一場虛驚。

據了解，前一日（6日）晚間老翁睡覺前於平房休息時，發現棉被壓到電暖器電線，導致電線走火燒起來，但火勢不大，老翁自行將燒到一角的棉被移置浴室浴缸，淋了些水以為火已熄滅，便回到隔壁2樓睡覺，不料棉被經一夜悶燒後於清晨引起火災，平房中冒出濃濃白煙，嚇壞早起運動的左鄰右舍，趕緊通報119、110。

▲老翁自行將燒到一角的棉被移植浴室浴缸，淋了些水以為火已熄滅，便回到隔壁2樓睡覺，不料棉被經一夜悶燒後於清晨引起火災。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警消到達現場後約30分鐘將火勢撲滅，但平房雜物多，殘火處理一直到8點，確任安全無虞才收收隊離開，燃燒面積大約20平方公尺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局指出，警消到達現場後約30分鐘將火勢撲滅，但平房雜物多，殘火處理一直到8點，確認安全無虞才收隊離開，燃燒面積大約20平方公尺，8旬老夫妻均未受傷，詳細起火原因，仍需再由火災調查人員採證釐清。斗六警分局表示，屋主兒子不久便趕到現場，得知老邁雙親平安無事，十分感謝救災人員及警方。

長安派出所所長洪國堯呼籲民眾，寒流來襲，多數人會使用抗寒家電，惟使用時要注意安全，避免因使用不慎，造成走火釀災之憾事。雲林縣警察局局長朱宗泰表示，王員為民設想機警作為值得讚許，警方將秉持為民服務精神盡力協助民眾，確保轄內居民生命財產。

▲老翁自行將燒到一角的棉被移植浴室浴缸，淋了些水以為火已熄滅，便回到隔壁2樓睡覺，不料棉被經一夜悶燒後於清晨引起火災。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲屋主兒子不久便趕到現場，扶著老翁得知老邁雙親均平安無事，十分感謝消防隊救災人員及警員。（圖／記者蔡佩旻翻攝
 

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