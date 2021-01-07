冬季禽流感好發期　如遇疑似情況未通報特約獸醫師也會遭罰款

▲畜牧場應置獸醫師或有特約獸醫師，遇有家畜、家禽發病率達10%以上時，應於24小時内報告當地主管機關；違反者可罰畜牧場或獸醫師一萬元以上五萬以下罰鍰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

高病原性家禽流行性感冒病毒與普通流行性感冒病毒相似，一年四季均可流行，但在冬季和春季容易流行，雲林縣政府動植物防疫所統計，2020年雲林縣HPAI總撲殺陽性場共計33場，總撲殺隻數達35.3萬隻，相較於2019年總計55場、53.9萬隻大幅下降，顯示畜主的防疫知識與技術逐漸強化中。

雲林縣動植物防疫所指出，自2015年禽流感大規模爆發以來，禽流感陽性場數由462場逐年下滑到2020年33場、撲殺數由165.5萬隻下降到35.3萬隻，雲林縣禽流感防疫情況相當樂觀，但涉及到野生動物的傳染性疾病，要完全根除，難度非常高，提醒畜主還是要小心防患。

雲林縣動植物防疫所表示，台灣是許多野生鳥類遷徙的必經之路，加上冬季低溫，動物本能拉近距離相互取暖，對於上呼吸道傳染病的風險大幅攀升，雲林縣動植物防疫所呼籲養禽業者適度保持禽場溫度、定期消毒、避免野鳥及其他動物攜帶病原入侵。

雲林縣動植物防疫所強調，依畜牧法第9條規定畜牧場應置獸醫師或有特約獸醫師,遇有家畜、家禽發病率達10%以上時，應於24小時内報告當地主管機關；違反者依同法地41條第一項第四款可罰畜牧場或獸醫師一萬元以上五萬以下罰鍰。

另依動物傳染病防治條例第12條及第17條規範動物所有人、管理人、運輸業者及獸醫師或獸醫師佐具有主動通報之法定義務。違反通報規定者,依同法43條可罰5至100萬元罰鍰。依40條規定未依12條第一項處置，業者遭撲殺之動物不予補償。

►「資生堂百優精純乳霜加大阪」



►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►雲林「紅色多瑙河」重罰原因曝光 福懋興業喊冤：只有色度超標

►雲林驚現4.7km「紅色多瑙河」！網空拍機追兇幫高調 環保局來了

►失智翁14度低溫僅穿短褲迷路3公里 警安全送回家屬超感激

►快訊 ／雲林「紅色多瑙河」真兇曝光 環保局重罰2000萬勒令停工

►獨／雲林「三寶號」救護車搶眼 取名來自這對善心夫妻