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雲林「紅色多瑙河」重罰原因曝光　福懋興業喊冤：只有色度超標

▲福懋興業遭查，爆出工廠放廢水污染成「紅色多瑙河」，澄清環保局指控均未違反，僅「色度超標我們承認」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲福懋興業遭查，爆出工廠放廢水污染成「紅色多瑙河」，澄清環保局所指控均未違反，僅「色度超標我們承認」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣大埔溪、石榴班溪、虎尾溪昨日遭污染成「紅色多瑙河」，雲林環保局7日指出，污染範圍達5公里，依《水污法》重罰2000萬並勒令停工。福懋興業澄清表示，「因應措施福懋内部初步調查並沒有違反水汙染法18-1及20條，遭罰2千萬及勒令停工情事。將全力配合環保局調查。若錯在福懋絕對接受罰則且儘速改善。」

雲林縣環保局今日上午召開記者會指出，廢污水污染範圍高達5公里，由水質保護科長葉增智率相關稽查人員前往「染製廠」放流口、放流池及不明貯槽分別進行採樣，採樣項目為SS、COD、BOD、氨氮及真色色度，現場查核發現有「未經核准貯槽」設施。繞流排放廢污水至放流池之情形，依《水污法》18條之1處分；查有不明儲槽，依《水污法》第20條，貯留設施未依登記事項運作處分，併重罰2000萬並勒令停工。

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▲福懋興業遭查，爆出工廠放廢水污染成「紅色多瑙河」，澄清環保局指控均未違反，僅「色度超標我們承認」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣大埔溪、石榴班溪、虎尾溪昨日遭染成「紅色多瑙河」，污染範圍達5公里。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

水質保護科長葉增智指出，昨日稽查後現場依《水污法》18條之1處分，並當場請業者將出水口阻斷，禁止流放廢水至溪流域；另外儲槽部分要等確定他的廢水來源是從哪一個製程而來，這部分再依照製程、儲槽進行停工。環保局長張喬維表示，會針對遭污染流域持續做監測，包含土質污染狀況，如檢測超標或影響土壤部分，將持續追究，責請違法業者做後續改善、負起處理經費等責任。

▲福懋興業遭查，爆出工廠放廢水污染成「紅色多瑙河」，澄清環保局指控均未違反，僅「色度超標我們承認」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲環保局人員沿岸空拍、稽巡查後，掌握污染工廠，依違反水污法可處新臺幣最高2000萬元，並勒令停工（左，環保局長張喬維；右，水質保護科長葉增智）。（圖／記者蔡佩旻攝）

對於重罰，福懋興業發言人、總經理李敏章表示，工廠廢水處理有線上監控系統，監控系統所有的數據等會掌控，昨天的情況確實是在處理紅色的製程中間，因為比例比較高，所以只有色度部分超標，而其他的廢水處理監測，包含水溫、ph值、COD、BOD等含量都是在標準內，「但是因為在色度超標，顏色讓人觀感看起來比較恐怖，這點我們承認。」

▲福懋興業遭查，爆出工廠放廢水污染成「紅色多瑙河」，澄清環保局指控均未違反，僅「色度超標我們承認」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲福懋興業遭查，爆出工廠放廢水污染成「紅色多瑙河」，澄清環保局指控均未違反，僅「色度超標我們承認」。（圖／記者蔡佩旻攝）

福懋興業說明，「關於雲林縣環保局講的要勒令停工、罰款，在罰款引用的《水污法》法條的第18之1偷排廢水的部分，我們並無偷排情況，而第20條就是儲存比較髒的東西，這兩條均無違反，所以若要根據法條，而實際上我們沒有違反規定的話將會進行申訴。」

▲福懋興業遭查，爆出工廠放廢水污染成「紅色多瑙河」，澄清環保局指控均未違反，僅「色度超標我們承認」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣遭染紅溪域「紅色多瑙河」今日仍呈深紅水色。（圖／記者蔡佩旻攝）

福懋興業說明進一步指出，「我們的立場是，要是我們的問題，我們接受該罰，那沒有的話我們會請環保局給我們一個合理的、公平的處理方式；色度超標雖然是由環保局來認定，我們將再與環保局開會，違反色度的標準，要用什麼樣的開罰，關於勒令停工或者是《水污法》的第18條之1或者是第20條，這兩條適比較嚴重的違規，我們都沒違反，僅色度超標我們承認。」

▲福懋興業遭查，爆出工廠放廢水污染成「紅色多瑙河」，澄清環保局指控均未違反，僅「色度超標我們承認」。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣遭染紅溪域「紅色多瑙河」今日仍呈深紅水色。（圖／記者蔡佩旻攝）

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