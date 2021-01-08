百公斤男超愛偷！無人商店「炸雞球」成目標　落網一句話超噴笑

▲台北市一名男子到無人商店偷了9000多元的食物，庭訊時竟一副輕鬆模樣回「我有拿會員卡進去喔」遭起訴。（圖／達志／示意圖）

記者黃宥寧／台北報導

台北市有名破百公斤顏姓男子到通化夜市無人商店偷竊，並且都選擇微波炸雞、或是洋芋片飲料等多達9000多元。店長調閱監視器得知遭竊，趕緊報案。男子出庭時坦承不諱，並強調他是持會員卡「icash」而且是2.0版進入該無人超商！令檢警啼笑皆非，台北地檢署8日依竊盜罪將他起訴。

檢警查出，這名顏姓男子是名慣竊，過去常在通化夜市犯案，去年10月中旬他又到通化夜市的7-11 「無人商店」X-store偷。並且偷了相當多食物如微波食品、洋芋片等多達9000多元，被該店長調閱監視器發現後他還向店長道歉，但也表示食物他都吃光了，該店長並向大安分局報案。

顏男庭訊時表示，「我就是偷了」並且跟承辦檢警表示無人商店是需要刷 icash 卡才能進入，他當天就是持icash2.0卡進入偷；當場讓檢警啼笑皆非，認為他大方交代偷竊過程，卻對於偷竊行為一副無所謂，並審酌他犯後雖坦承，卻完全沒有想改過自新，仍依竊盜罪將他起訴。

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