搬空醫美貴婦3000萬！乾弟摻一腳　起底是「清大博士生兼助教」

▲ 醫美貴婦家中遭竊千萬，犯嫌紛紛落網，其中一嫌犯更被起底竟是清大博士生 。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者黃子倩、徐愷昕／高雄報導

高雄張姓貴婦日前指控，她好心收留32歲的施姓乾兒子到家裡住，卻慘被偷了總價3000萬元的現金及物品。施男3日遭逮收押後，檢警還另外發現貴婦的40歲張姓乾弟弟及26歲蘇姓男子也涉案，並於6日凌晨陸續在新竹將人逮捕。據了解，張男其實是清華大學理工科系的博士生兼助教，但由於他否認涉案，供稱贓物是施男寄放，目前全案仍在釐清中。

▲▼高雄醫美貴婦遭竊3千萬，警方起獲贓物。（圖／記者吳世龍翻攝）

張女向警方指控，因為施男自稱長期被家暴才收留他，沒想到家中財物包括手錶、鑽戒、美金、人民幣、黃金等物全被偷光，總損失約3,000萬元。警方2020年12月31日獲報後，事隔3天順利將施男逮捕到案。然而，施男到案後卻否認行竊，還自稱自己在大陸是「鴨王」（意旨紅牌男公關），家中的千萬現金都是自己賺來的，不可能行竊。

檢警事後進一步調查，發現案發當天除了施男之外，還發現有另名男子出現，懷疑還有2名共犯，其中一人是貴婦的張姓乾弟弟，而經承辦警5日晚上至桃園、新竹埋伏跟監，6日凌晨在新竹將張男逮捕，並於桃園起初部分贓物，另外同案關係人26歲蘇姓男子則由張男聯繫到案。

稍早，張男學歷遭起底，警方證實他確實是清華大學理工科系的博士生兼助教，另目前初判蘇男僅是被約一起至高雄，對案情並不清楚，暫將他列為證人，全案將依竊盜罪嫌先將張男移送高雄地檢署偵辦。

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