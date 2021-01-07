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社會 社會焦點 保障人權

醫美貴婦首出庭　秀「虱目魚頭」乾兒照...嗲聲：網友別再求包養

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄張姓醫美貴婦日前指控，好心收留32歲的施姓「乾兒子」，卻慘被偷了總價3000萬元的現金及物品，且40歲的張姓「乾弟」也成為共犯，負責開車接應接應施男。檢警日前已將施、張2人逮捕歸案；張女今（7）日則被傳喚出庭作證以釐清案情，面對媒體訪問，張女一概拒答，僅撇清包養傳聞，並要網友別再「求包養」騷擾她。

▲▼ 張姓貴婦今抵達雄檢。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄張姓貴婦7日低調抵達地檢署。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼ 張姓貴婦今抵達雄檢。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼張女一早身穿黑色上衣及灰長褲、背著一個Roger Vivier名牌包現身。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼ 張姓貴婦今抵達雄檢。（圖／記者吳世龍翻攝）

回顧案情，張女向警方指控，因為施男自稱長期被家暴才收留他，沒想到家中財物包括手錶、鑽戒、美金、人民幣、黃金等物全被偷光，總損失約3,000萬元。警方2020年12月31日獲報後，事隔3天順利將施男逮捕到案。此外，檢警勘驗貴婦住處大樓監視器，發現案發當天除了施男之外，還發現有另名男子出現，檢警懷疑還另有2名共犯，且其中一人還是貴婦的乾弟弟，而警方6日凌晨也在新竹、桃園陸續將2人逮捕，全案目前正積極偵辦中。

檢警今日傳喚張女作證，她一早身穿黑色上衣及灰長褲、背著一個Roger Vivier名牌包現身雄檢，面對記者詢問，一律閉口不答，僅指稱媒體近期不斷報導她包養施男，已造成她困擾，接著更直接拿出施男照片嗲聲表示，「長這樣誰要包養」，希望網友不要再騷擾她。警方也迅速到場，陪同張女進入法警室，中午12時40分許，張女步出地檢署，面對媒體追問不發一語。

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