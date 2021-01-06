高雄貴婦「3000萬竊案」乾弟認罪10萬交保　曝乾兒動機：想報復

▲醫美貴婦三千萬竊案，乾弟認罪以10萬交保 。（圖／記者吳世龍翻攝）。（圖／記者吳世龍翻攝）



記者林彥臣／綜合報導

高雄48歲張姓醫美貴婦日前指控，好心收留32歲的施姓「乾兒子」，卻慘被偷了總價3000萬元的現金及物品，並由40歲的張姓「乾弟」開車接應施男。張男落網時，被搜出95萬的現金、金條、鑽戒及手錶等，並對檢方供出施男跟貴婦鬧不愉快想報復，被要求開車接應，自己也鬼迷心竅收下財物。雄檢認為張男認罪，命令以10萬交保。

根據《聯合報》報導，張姓男子透露，當時仍住貴婦豪宅的乾兒子施姓男子，去年12月間表示貴婦「越來越不喜歡我，要把我趕出去」，可能住不到月底就得搬走，有意「給她報復」搬走東西；上月29日才應要求南下高雄，並租車開到豪宅。

▲醫美貴婦發文感嘆，過去曾與乾弟一起出國出席多場研習會。（圖／翻攝當事人臉書）



檢警調查發現，張男只在豪宅樓下等待，由施男將財物搬上車，之後兩人離開前往施男前鎮住處，兩人才一起把財物搬下車；張男事後也坦承，一時鬼迷心竅答應收下財物，之後返回新竹後將分得的5萬現金、金條、鑽戒及名錶藏學校研究室，其餘85萬現金，以「公司資金」名義借放桃園的乾媽住處。

檢方訊後認定張姓男子涉竊盜罪嫌，但承認犯行、繳回贓物，應已無串滅證之虞，准許交保候傳。

張男現為清華大學理工科系的博士生，據貴婦指出，她多年前在大陸投資美容中心，透過股東介紹認識。甚至張姓貴婦還在臉書發文提到，乾弟協助她碩士論文資料整理，以及陪伴出國參加多場研習會，兩人在事業上的羈絆，可見一斑。

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