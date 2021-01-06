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乾兒乾弟聯手偷3千萬！貴婦貼「一家人照」：不敢相信但接受了

▲▼貴婦發文。（圖／翻攝當事人臉書）

▲千萬竊案案情逐漸明朗，貴婦發文向乾弟及乾兒子喊話。（圖／翻攝當事人臉書）

記者徐愷昕／綜合報導

高雄張姓醫美貴婦日前指控，她好心收留施姓乾兒子到家裡住，卻慘被偷了總價3000萬元的現金及物品。高雄警3日晚間先是逮捕涉案的施男，6日凌晨也在新竹將2名共犯（其中一人為張女乾弟弟）帶回偵辦。如今涉案犯嫌全數落網，張女下午也於臉書感嘆發文，貼出與乾兒子的合照，認了與彼此間的關係，同時寫道，「親愛的弟弟、兒子…對不起 讓你們走到這個地步…我不敢相信，但我接受了」，最後也感性喊話，「想到即將的分離，我很難過，對不起，我愛你們」。

▲▼貴婦貼出3人照。（圖／翻攝當事人臉書）

▲▼施男、張男陸續遭逮後，高雄醫美貴婦也感嘆貼出彼此的合照。（圖／記者吳世龍翻攝、翻攝當事人臉書）

▲▼貴婦貼出3人照。（圖／翻攝當事人臉書）

回顧案情，張女向警方指控，因為施男自稱長期被家暴才收留他，沒想到家中財物包括手錶、鑽戒、美金、人民幣、黃金等物全被偷光，總損失約3,000萬元。警方2020年12月31日獲報後，事隔3天順利將施男逮捕到案。此外，檢警勘驗貴婦住處大樓監視器，發現案發當天除了施男之外，還發現有另名男子出現，檢警懷疑還另有2名共犯，且其中一人還是貴婦的乾弟弟，而警方6日凌晨也在新竹將人逮捕，全案目前正積極偵辦中。

對於案情逐漸明朗，張女下午也在臉書貼出與乾兒子及乾弟的合照，並PO文，「親愛的弟弟、兒子…是一家人，有困難可以說，我知道是我不好常兇你們，但是一家人真的可以好好溝通，對不起，讓你們走到這個地步，以後我會忘記這段，只留著好的部分記憶」。

張女接著再言，「尤其弟弟，從我知道後的崩潰到心中的原諒，這幾年來，我當初所有碩士論文資料你幫忙整理，近至內地（大陸）、韓國，遠到美國的一場場執照取得，研習會議你一路陪伴、翻譯，讓我可以一路順遂，你成就了我的榮耀……沒有你，我家沒有這些驕傲…無數個夜晚，我壓力重成為我的垃圾桶…我不敢相信，但我接受了…想到即將的分離，我很難過，對不起，我愛你們」。最後，面對這次整起事件，她也坦言，「沒有恨、沒有怨、更沒有不諒解…這麼多年的陪伴，謝謝你也對不起你…任何事必有其發生的必然」。

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