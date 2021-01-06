用手或發條插屁屁！鬼父猥褻性侵2兒266次　檢建請加重其刑

▲台北市一名男童在家遭父親長期猥褻。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

一名獸父長期撫摸且徒手或以發條等物品插入2名兒子肛門，共計266次，2名未成年小男童畏懼父親長期隱忍，直到2019年11月經由通報才揭開長期遭侵害始末。台北地檢署日前對這名鬼父依妨害性自主提起公訴。

檢方調查，這名獸父因擁有監護關係，不但沒盡到父親照顧責任，反而對2名兒子伸出魔爪，長期在家恐嚇威脅孩子，利用權勢關係，脫掉2名兒子衣服、褲子，捏他們臀部甚至將手伸進肛門，更惡劣的是，這名鬼父甚至以發條（發條是螺旋帶狀金屬扭力彈簧，亦稱發條彈簧）插入肛門，以強暴方式性侵得逞，分別達256次、10次，直到2019年11月11日經由通報後循線查獲。

鬼父辯稱，「有好好照顧兒子，沒有猥褻動機」。檢警認為他不僅未妥善照顧2個兒子，還為逞一己私慾戕害幼童身心，無視2個兒子閃躲、拒絕、哭鬧，利用權勢性交總計266次，實在可惡，調查後依妨害性自主嫌起訴，並請法院依兒少福利與權益保障法規定，加重其刑。

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