美國會警長辭職了！早收到風聲「川粉要亂」　毫無準備惹怒佩洛西

▲川粉在6日強闖國會，並爆發流血事件。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國國會警察（USCP）局長松德（Steven Sund）在川粉們強闖國會事件中應對不力，在眾議員的批評聲中，於7日遞交辭呈，辭職將於1月16日生效。據悉，負責參眾兩院安全的另外2位警衛長也將引咎下台。CNN早前曾報導，一名警察在川粉硬闖國會的暴亂中殉職，但此消息遭USCP否認。

據CNN報導，執法部門在事前幾週就已收到消息指出，川粉們將發動集會，阻止拜登的勝選結果被認證，但身為USCP局長的松德，非但沒有提前做好萬全準備，在事發當下也未能阻擋川粉的暴動行為，導致國會山莊淪陷。

▲美國國會警察局長松德與另兩名國會山莊警衛長引咎辭職。（圖／翻攝自USCP官網）

在暴亂發生後，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）與警察工會紛紛抨擊松德失職，並要求他下台。據報導，松德已於7日遞出辭呈，並將在16日卸任。佩洛西和參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）透露，參院警衛長史騰格（Michael Stenger）和眾院警衛長厄文（Paul D. Irving）也已辭職。

CNN早前曾報導，一名警察在川粉硬闖國會的暴亂中殉職，但此消息遭USCP否認。據美國公共廣播NPR和福斯新聞報導，USCP指出，有數名警察在執勤中受傷，也有一些人被送院治療，但沒有警察在暴動中喪命。

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