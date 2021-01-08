英法德等12國領袖譴責川粉暴力　藍委看到外交部聲明火大了

▲川粉攻佔美國國會，抗議選舉不公。（圖／路透）

記者徐政璿／台北報導

美國國會參眾兩院6日下午舉行聯席會議，認證選舉人團選出拜登（Joe Biden）為下一任美國總統，國會開始辯論不到一小時，川粉卻衝入國會，引起全球譁然，目前包含英國、法國、德國等12國領袖譴責暴力行為，但總統蔡英文至今一語未談。國民黨立委陳以信看到外交部聲明後，不滿地表示「果然台灣民主的標準是與世界不同的」。

外交部8日發出聲明表示，對於發生衝突表示遺憾，哥倫比亞特區實施宵禁，我駐美代表處也發布緊急公告，提醒當地國人提高警覺。對於美東時間6日美國華盛頓特區國會山莊內外發生衝突事件，外交部表示遺憾，也會繼續密切關注相關發展。

外交部表示，針對哥倫比亞特區實施宵禁，我駐美國代表處已經發佈緊急公告，提醒當地國人提高警覺並注意安全，並避免在宵禁期間外出，代表處將隨時對旅居華府地區的國人提供必要協助。

對於美國國會暴動事件，陳以信表示，美國國會大廈被川粉闖入，眾院議長動員警察權立即驅離，美國朝野領袖一致譴責要求離開，多位共和黨人也嚴厲批評，這就是美國民主仍然令人敬佩的地方，相較當年太陽花運動時，民進黨的民主素養和美國兩黨比起來真是差太多了。

至於示威者包圍國會大廈期間出現我國國旗，陳以信表示，這不知道原因何在，但這對我國形象決定是負面影響，政府不可默不作聲，一定要公開聲明清楚切割才行。

陳以信也整理出包含英國、法國、德國等12國領導人，都發出聲明譴責美國國會的暴力行為，這些領袖包含加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）、英國首相強森（Boris Johnson）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、奧地利總理庫爾茨（Chancellor Sebastian Kurz）、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、丹麥總理佛瑞德里克森（Frederiksen）、以色列總理坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）、荷蘭首相呂特（Mark Rutte）、盧森堡首相貝特爾（Xavier Bettel）、瑞典首相勒文（ Stefan Löfven）。

他諷刺，當世界各國領導人都嚴厲譴責美國國會暴動時，我國政府竟只透過外交部表示「遺憾」，連一句「譴責」都沒有？「果然台灣民主的標準是與世界不同的」。