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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文默認川粉血濺國會？　馬英九：各國領袖譴責只有台灣靜默

▲▼ 川粉抗議選舉不公，闖入美國國會大廈。（圖／路透）

▲▼川粉抗議選舉不公，闖入美國國會大廈。（圖／路透）

記者羅婉庭／台北報導

針對美國國會遭暴力入侵事件，前總統馬英九辦公室表示，此事震驚全球，所幸在美國警方與國民兵強力執法下，暴亂迅速落幕，突顯任何民主法治國家都無法容忍非法暴力。在各國領袖紛紛譴責暴力之時，為何總統蔡英文、行政院長蘇貞昌院長如此靜默，沒有同聲譴責暴力？馬辦表示遺憾。

前總統馬英九辦公室指出，美國國會遭暴力入侵，美國警方與國民兵迅速平亂，包括加拿大、英國、法國、德國、歐盟、紐澳、印度等國的政治領袖都譴責暴力對民主的傷害，因為任何民主法治國家都無法容忍暴力占領政府機構，必須維護社會秩序與政府運作；無論訴求為何，都不可以暴力逾越法治界線。

前總統馬英九辦公室表示，美國朝野一致，都強力譴責入侵國會的暴力行為。如同2014年太陽花學運時，美國在台協會理事卜道維(David Brown)就批評學生占領國會是「非法行為」，在美國並不會被容許；美國華府知名的《尼爾森報導》(Nelson Report)更批評，學生以民主為名，行霸占公署之實，本質就是威權專制。

前總統馬英九辦公室指出，美國朝野不分黨派一致支持警方執法，前總統小布希、柯林頓與歐巴馬都譴責暴力攻占國會；反觀2014年太陽花學生占領立法院及行政院，民進黨不僅為學生行動背書，並鼓勵黨員支持學生的占領行為，尤其是行政院被學生暴力侵入破壞時，如今擔任總統、行政院長、立法院長及駐日代表的蔡英文、蘇貞昌、游錫堃與謝長廷，當時還到靜坐現場力挺。

前總統馬英九辦公室強調，太陽花學運嚴重傷害台灣的對外貿易，更被美國華爾街日報評為「台灣自甘落後」（Taiwan Leaves Itself Behind）。但民進黨執政後，不但對入侵公署、損壞公物的學運人士撤告，學運帶頭者更高升民進黨職。民進黨對民主法治的認知，為何與國際社會如此天差地遠？

前總統馬英九辦公室表示，美國是台灣最重要的盟友，蔡英文也一向以台美關係良好自豪，蔡英文既屢屢聲援香港民主運動，卻對美國民主遭暴力踐踏靜默不語，美國總統當選人拜登即將上任，台美關係將邁入新的階段，蔡英文的靜默與過去支持太陽花學運的立場，會讓拜登政府誤會她認同這場被認為是川普所動員的暴力亂局。

▲▼ 川粉抗議選舉不公，闖入美國國會大廈。（圖／路透）

▲ 川粉抗議選舉不公，闖入美國國會大廈。（圖／路透）

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