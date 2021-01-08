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積雪5公分！新竹尖石抬耀部落雪景仙境　「現在還在下」草地結冰

▲尖石抬耀部落降初雪　積雪已達5公分！現在還在下…。（圖／新光國小蕊芬老師提供）
▲新竹尖石新光國小8日凌晨也開始飄雪。（圖／新光國小蕊芬老師提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

受到寒流南下影響，中央氣象局點名太平山、合歡山、大屯山與尖石等地都有機會下雪，繼宜蘭太平山翠峰山屋7日晚間6時許下初雪後，接著大屯山、合歡山也相繼飄雪，8日凌晨1時許台中、宜蘭交界點「思源啞口」加入降雪行列，接著到了清晨，新竹縣尖石抬耀部落也下起了初雪，跟上這波雪潮。

受到寒流南下影響，中央氣象局點名全台幾個高機會下雪的地點，賞雪民眾為了衝一波，也讓幾個有機會下雪的景點大塞車，網友們也到處詢問「xx現在下雪了嗎？」，網友江小姐也上傳玉峰村上抬耀部落的雪照與大家分享。

▲尖石抬耀部落降初雪　積雪已達5公分！現在還在下…。（圖／新光國小蕊芬老師提供）

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▲▼新光國小開始飄雪，小朋友都很興奮。

▲尖石抬耀部落降初雪　積雪已達5公分！現在還在下…。（圖／新光國小蕊芬老師提供）

住在抬躍部落的江小姐說，海拔1300公尺高的抬躍從凌晨就降到了零下2、3度，天空開始下下白雪，清晨3點多門口停放的汽車已被雪覆蓋，到了稍早，積雪厚度大約有5公分左右。除了抬耀部落降雪還有宇老、新光部落、石磊部落也開始下起冰霰，路旁的草地、樹稍都出現結冰現象，因此新光國小的學生們興奮不已，期待可以但到今年第一場雪。

▲尖石抬耀部落降初雪　積雪已達5公分！現在還在下…。（圖／新光國小蕊芬老師提供）

▲▼除了新光國小（上圖），宇老部落（下圖）也下起了冰霰。（上圖／新光國小蕊芬老師提供，下圖／新竹縣消防局提供）

▲尖石抬耀部落降初雪　積雪已達5公分！現在還在下…。（圖／記者陳凱力翻攝）

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