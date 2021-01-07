爆系社長忍3天大爆「女繩」招財術　馬桶產嬰僅30周大死因待查

▲爆料公社社長在社團曝光馬桶產子的「爆系女繩」生財術。（圖／翻攝《爆廢公社二館》，下同）

記者陳凱力／新竹報導

日前在馬桶產子的「爆系女繩」李姓女子因謊稱血便撥打119，待消防人員到場後才坦承「生了一個孩子」，李女因經常在臉書直播，還被網友起底8年連生4胎，甚至將大女兒摔成遲緩兒。7日新竹地檢會同法醫進行解剖，也證實日前被生在馬桶的小男嬰只有30周的大小，產下時根本還沒足月。

網友起底，在卡拉OK上班的李女，曾與戀人生下大女兒，卻在女兒滿月時將她摔傷，害女兒動作、語言發展遲緩，被台中地院依過失傷害罪判緩刑2年，8年李女連生4胎，其中3胎父都不詳，老大、老二都被社福單位安置，老三也被人扶養。

李女馬桶產子後引起網友一片撻伐，甚至在臉書社團被稱作「爆系女繩」，檢察官7日會同法醫對男嬰進行解剖釐清死因，從男嬰的體重上來判斷，男嬰大約只有30周、約7個半月的大小，根本還沒足月，但檢方也表示，男嬰真正死因還要送鑑定，才能斷定是死胎或是溺水死亡。

▲李女廁所產下男嬰自行向119求援，但送醫後仍在醫院直播。

李女多次在臉書社團《爆廢公社二館》直播，不過，爆料公社管理員卻發文指出，李女只要身上沒錢就會在直播時「裝可憐」，還上演「假輕生」，博取網友的同情，靠著1、2千元的小額捐款渡日，爆系管理員還酸她「10秒落淚厭世撐不住要離開之術，就跟她的月經一樣28天一次」。

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