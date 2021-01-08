極凍寒流「800m↑山區都有雪」　比霸王還猛！3巧合創惡劣冰凍雨雪

▲大屯山積厚雪，民眾開心坐地滑雪。（圖／記者張榮恩攝）

記者李佳蓉／綜合報導

寒流發威全台冷爆！多座高山陸續降雪，民眾頂著零下低溫興奮追初雪。天氣風險公司總經理彭啟明指出，昨（7）日一整天降溫持續到今天清晨，北市氣溫降至7.3度比跨年還低，尤其在全球暖化下，台北一年低於10度的寒流天數平均僅3～4天，此次可遇到低溫又加上豐富水氣，於山區出現冰凍雨雪天氣「的確非常稀有」。

彭啟明指出，今日清晨北市氣溫降到7.3度，比跨年元旦7.6度還低，北部空曠平地降到4～6度，中部6～7度，台南9～10度，高雄屏東12～14度，恆春還有16度，東半部7～13度，預計今天白天溫度回升有限，頂多比目前多1、2度，中南部會較明顯，預計低溫會持續至週六清晨。

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彭啟明表示，今日新竹以北到宜蘭、花蓮及中部山區持續有雨勢，迎風面雨勢較大，但下半天至晚上將逐漸轉乾，週六、日會逐漸轉多雲到晴的天氣，北部溫度約在7～10度，中部8～14度，南部10～16度，目前山區的降雪於晚間也會逐步緩和，不過要留意週六清晨的輻射冷卻，若雲量顯著偏少，有機會可能會更低。

▲有追雪勇者超狂騎單車上陽明山賞雪。（圖／記者張榮恩攝）

他進一步提到，週日會再回溫2～3度，但於週日晚間另一波水氣會再接近，也伴隨冷空氣，下週一、二溫度會再降，這波北部低溫有機會跌到10度以下，不會像今天這麼低，將持續週三清晨。要到週三白天開始，冷空氣影響才告一段落，會有三、四天逐步回溫轉晴的好天氣，持續到下週六。

目前全台包括太平山、陽明山、合歡山、拉拉山都在下雪！彭啟明說，週六雲量減少，有機會看到白頭山頂「這是很難得的景象」，建議可好好感受這樣的景象。由於受到全球暖化影響，台北一年中低於10度的寒流天數僅3～4天，遠較3、40年前少很多，「但低溫要遇上有水氣，會下雪，這的確是較少發生的，要配合得剛剛好，這次可以到這樣的低溫，又遇上豐富的水氣，台灣山區也出現冰凍雨雪的天氣，的確是非常稀有。」

▲大屯山今清晨開始飄雪、冰霰。（圖／記者游宗樺攝）

彭啟明也提醒，若要上山賞雪務必注意安全，以現有的配備幾乎難以應付惡劣的冰凍雨雪環境，也要有管制擁擠塞車的準備。

彭啟明認為，這波從極地來的冷空氣，不亞於2016年印象深刻的「霸王級寒流」，在東亞許多地方創下入冬新低溫，或是比當時那波還低，不過因霸王級為媒體形容詞，每個時空環境變化有異，難以一一比對，但遇到強又持久的環境，呼籲民眾應多關心長者健康，以及注意農漁民的寒害。